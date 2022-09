Tältä Suomi-rataselvitys näyttää Kanta-Hämeestä katsottuna - Päättäjät pitävät selvitystä tarkoitushakuisena ja hanketta kalliina sekä päärataa uhkaavana

Reijo Siltala. Kuva: Tomi Vesaharju Reijo Siltala, Janakkalan kunnanjohtaja Pelkään pääradan ja kasvukäytävän kuihtumista. Radanvarsi on ollut luonnollinen kehityksen suunta. Janakkalalle päärata on vuosi vuodelta yhä tärkeämpi. Pääradan kehittämisestä on yhteiskunnallisesti enemmän hyötyä. Nykyisen ratalinjauksen kehittäminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti järkevämpää sekä kokonaistaloudellisempaa. Jos Suomen keskipistettä muutetaan eri kohtaan, sille täytyisi olla koko valtakunnan...