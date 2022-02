Talvimyräkkä tuo mukanaan runsaasti lunta, säävaroituksia niin maalla kuin merellä

Suomeen tänään iskevä talvimyräkkä tuo mukanaan runsaasti lunta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lumipyry saapuu tänään aamulla lännestä ja leviää huomiseksi myös itään.

Ajokeli muuttuu monin paikoin erittäin huonoksi sakean pyryn ja pöllyävän lumen vuoksi. Alueella Pohjanmaalta Lapin lounaisosaan lumi myös kinostuu tehokkaasti.

Ennustetut lumikertymät ovat runsaita etenkin Meri-Lapin ja etelän suunnalla.

– Etelä- ja länsirannikon maakunnissa lunta kertyy 10–20 senttiä, etelärannikon tuntumassa paikoin 25 senttiä. Lapin lounaisosiin ja osaan Pohjois-Pohjanmaata lunta saadaan 15–25 senttiä, paikoitellen 30 senttiä, arvioi meteorologi Paavo Korpela tiedotteessa.

Myrsky etenee niin, että tänään osassa itäistä Suomea ajellaan normaalissa talvikelissä. Varoituksia ei ole annettu Karjalan ja Savon neljään maakuntaan, Kainuuseen eikä Kymenlaaksoon. Muualla maassa Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä.

Sään takia pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä ajetaan tänään kello 15 alkaen A- ja K-junat harvennetuin vuorovälein.

Tänään sää on huono tai erittäin huono myös kaikilla Suomen merialueilla. Tuulivaroitusten lisäksi on annettu jäätämisvaroituksia sekä varoituksia aallokon korkeudesta.

Luvassa voi olla sähkökatkoja

Maan lounaisosassa raskas puihin kertyvä lumikuorma voi aiheuttaa vahinkoja, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Myös sähkökatkoja on odotettavissa alueilla, missä sähköverkko ei ole maakaapeloitu. Huomionarvoista on, että puiden lumikuorma on jo lähtötilanteessa paikoin lähellä vahinkokynnystä.

Lisää lumisateita on odotettavissa vielä sunnuntainakin, mikä voi osassa aluetta hankaloittaa tilannetta entisestään.