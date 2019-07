Tammelalaisella Elias Seppäsellä on lahjakkuutta nousta ensi vuosikymmenellä F1-kuljettajaksi

Aika monen moottoreihin ja formuloihin hurahtaneen nuoren pojan unelma on olla jonain päivänä F1-kuljettaja. Sitä unelmaa elää myös tammelalainen 15-vuotias Elias Seppänen .

Erona suuriin massoihin on se, että Seppäselle tuon unelman saavuttaminen on täyttä realismia, vaikka tie huipulle on pitkä ja monta rengasrikkoa saattaa osua matkalle. Nousu autourheilun kuninkuusluokkaan vaatii olemassa olevan lahjakkuuden lisäksi valtavasti onnea ja vielä enemmän rahakkaita yhteistyökumppaneita.

Ensimmäisen kerran Seppänen pääsi moottorilaitteen rattiin kolmevuotiaana. Isä lupasi, että poika saa motocross-pyörän, jos ajaa polkupyörällä ilman apupyöriä. Elias harjoitteli alle tunnin, kunnes ajaminen onnistui. Sen jälkeen marssittiin mopo-ostoksille.

Vuotta myöhemmin hän sai ensimmäisen kosketuksensa karting-autoon Forssan karting-radalla. Vuonna 2016 Seppänen valittiin Suomen Kartingliiton vuoden junioriksi ja samalla hän sai Mika Häkkisen lahjoittaman kiertopalkinnon sekä kartingliiton stipendin. Seppänen oli voittanut kaudella 2016 junioreiden Suomen mestaruuden Raket95-luokassa ja Sydsvenskans Kart Champion cup -sarjan Ruotsissa formula mini-luokassa.

Kaudet 2017 ja 2018 hän kilpaili kansainvälisellä tasolla Italian WSK-, EM- ja MM-sarjoissa. Kaudeksi 2019 hän siirtyi ajamaan Formula 4-sarjaa Aasiaan ja Formula Academy Finland -sarjaa Suomessa. Ja yhä menestyksellä. Seppänen on toisena kotimaan sarjassa ja johtaa tällä hetkellä Formula 4 -sarjaa, vaikka on sen nuorin kuljettaja.

Formula 4 -sarjassa tilanne on jo se, että talli hoitaa muun muassa auton kisapaikalle ja mekaanikot siellä, kuljettajan pitää “vain” saapua paikalle. Seppänen matkustaa yleensä Aasian kisoihin äidin tai isän kanssa.

Nuoren miehen elämä on nyt täynnä formuloita. Peruskoulu päättyi viime keväänä, osan siitä Seppänen suoritti aikataulusyistä kotiopetuksessa opettaja-äitinsä valvovan silmän alla. Syksyllä on edessä automekaanikkokoulu Espoossa. Siellä hän saa alan koulutusta kilpaurheilupainotuksella. Koulua varten Seppänen muutti viikonloppuna perheen asuntoon Helsinkiin. Simulaattori tuli mukaan, mutta vanhemmat jäävät asumaan Tammelaan.

Kun Seppänen ei aja kilpaa oikealla autolla, hän ajaa simulaattorilla. Hän istuu simulaattorissa noin yhdeksän tuntia vuorokaudesta.

– Ajan samoja kisoja muun muassa Max Verstappenin ja Lando Norrisin kanssa. Vielä he ovat olleet hieman nopeampia. Norrisin kanssa vaihdan myös mielipiteitä ja saan häneltä neuvoja, Seppänen kertoo.

Tammelalaiskuljettajan lahjakkuudesta kertoo paljon se, että Span F3-radalla hän on tällä hetkellä kahdeksanneksi nopein kuljettajia kymmenien- ellei satojentuhansien yrittäjien joukossa. Hän ajaa myös sarjaa, jossa maksetaan myös rahapalkintoja, aivan kuten muussakin e-urheilussa. Kannattaa muistaa, että vaikka simulaattorissa ajaminen ei ole sama asia kuin oikealla formula-autolla ajaminen, mahdollisimman lähellä sitä se on.

Simulaattorissa keskustelukieli on englanti. Se sujuu nuorukaiselta lähes yhtä hyvin kuin suomen puhuminen.

Seppänen näkee, että hänen tähänastisen menestyksensä takana on luonnollisen lahjakkuuden lisäksi intohimo ja sen tuoma halu tehdä paljon töitä. Simulaattorin lisäksi Seppänen tekee myös fysiikkaharjoituksia.

– Nykyisessä autossani ei ole ohjaustehostimia. Minun ikäiseni ei jaksaisi vääntää rattia, ellei harjoittelisi, Seppänen huomauttaa.

Suomessa ajetaan kaksi 25 minuutin kisaa päivässä, Aasiassa neljä 20 minuutin kisaa, joten kisaaminen vaatii vahvaa fysiikkaa.

Kahdelle karting-kaudelleen Seppänen hankki yhteistyökumppaneita itse puhelinsoitoilla tai tapaamalla tulevia yhteistyökumppaneita. Kun sarja kovenee, vaaditaan myös enemmän rahoitusta. Jo tällä hetkellä kauden budjetti on kuusinumeroinen.

Niin, siitä haaveesta. Seppänen sanoo kysyttäessä empimättä, että tulevaisuuden tavoitteet ovat F1-sarjassa.

– Nuorimmat F1-kuljettajat ovat 18-vuotiaita. Se ei ehkä ole suomalaiskuskille realismia, pitäisi olla joku miljardööri taustalla. Mutta yhteistyökumppaneista riippuen 5–7 vuoden sisällä sinne pyrin, Seppänen sanoo tyylillä, joka kertoo hänen analysoineensa asiaa yhä enemmän realistisesti, vähemmän unelmoiden. HÄSA