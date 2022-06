Tammelan ja Forssan yhteiseen käyttöön tuleva kirjastoauto on valmistunut ja kilpailu parhaasta nimiehdotuksesta on käynnissä. Kilpailuun voi osallistua Forssan ja Tammelan kirjastoissa tai verkossa. Kesän aikana vanhojen erillisten kirjastoautojen aineistot yhdistetään ja syksyllä palataan reitille uudella autolla. Tammelan vanha kirjastoauto Ilves on parhaillaan myynnissä huutokaupalla....