Tammikuussa Verkatehtaalla mitellään e-urheilun herruudesta Hämptön Gameseissa

Verkatehtaalla tammikuun 11. päivä järjestettävä ensimmäinen Hämpton Games -pelitapahtuma kokoaa yhteen pelaajat ja e-urheilusta kiinnostuneet. Hämpton Games -pelitapahtuma koostuu CS:GO ja Super Smash Bros. Ultimate -turnauksista. Tapahtuma on maksuton, joten fanit ja peleistä kiinnostuneet pääsevät seuraamaan livenä turnausta ja näkemään pelaajien otteita.

Ensimmäisistä Hämpton Games -voitoista kisataan Verkatehtaan Lasipihalla ja Vanaja-salissa usean joukkueen voimin. Pelitapahtumassa pääsee myös kokeilemaan pelaamista konsolipelipisteillä ja tutustumaan elektronisen urheilun maailmaan.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan pelitila Bunkkerin ja Verkatehtaan kanssa. Turnaukset alkavat kello 11, ja tapahtuman arvioitu päättymisaika noin kello 19.

Palkintorahoja jaossa yhteensä 1 500 euroa

Counter-Strike: Global Offensive on yksi tunnetuimmista ja seuratuimmista e-urheilupeleistä. Hämpton Games -pelitapahtuman CS:GO -turnauksessa mestaruudesta kamppailee kahdeksan joukkuetta. Turnauksen joukkueet on valittu erikarsinnan kautta lokakuussa 2019, ja joukkueita tulee ympäri Suomen.

Turnauksessa käytetään single elimination (BO1) -formaattia ja finaalit pelataan paras kolmesta (BO3). Palkintorahaa on jaossa 1 200 euroa, ja raha jaetaan kahden finaalijoukkueen kesken.

Super Smash Bros. Ultimate on taistelupeli, jossa Nintendo-peleistä tutut hahmot tappelevat toisiaan vastaan. Turnaukseen osallistuvien pelaajien rekisteröityminen on alkanut lokakuun aikana ja on käynnissä tapahtumaan saakka.

Turnaus koostuu neljästä lohkosta, jossa pelaa 16 pelaajaa. Yhteensä turnauksessa on 64 pelaajaa. Formaattina käytössä on double elimination ja palkintorahaa on jaossa 300 euroa.