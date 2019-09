Tampereentielle uusia tiejärjestelyjä – Kaupunginpuiston kiviaidan ympäristöä aletaan raivata keskiviikkona

Kaupunginpuiston 1800-luvulla rakennettua kiviaitaa aletaan korjata ensi viikolla. Romahtanutta ja maahan painunutta aitaa on korjaamatta vielä 200 metriä.

Puistomestari Jouko Keskimaa epäilee, että kiviaidan korjaaminen jatkuu vielä ensi keväänä.

– Sen jälkeen, kun Tampereentien laidalla oleva kiviaita saadaan korjatuksi, siirrytään syvemmälle puistoon. Kiviaitaa kyllä riittää korjattavaksi vaikka kymmeneksi vuodeksi. On ilmeistä, että se on rakennettu joskus suojaamaan pihoilla liikkuneita kotieläimiä, Keskimaa kertoo.

Kiviaita korjataan taas vankityövoimalla, jolla se aikojen alussa rakennettiinkin.

Korjauksiin ensi viikolla

Vanha kiviaita on korjauksen tarpeessa, sillä se jäi Tampereentien rakentamisen yhteydessä lähes kokonaan maan alle. Nyt hautautunut osuus kaivetaan jälleen esiin ja nostetaan uusien perustusten päälle.

Kaupunginpuiston korjaukset ovat puistomestari Jouko Keskimaan mukaan ensiarvoisen tärkeitä, sillä puisto kuuluu Kansalliseen Kaupunginpuistoon.

– Korjaukset pääsevät alkuun vasta ensi viikolla, sillä tämä viikko menee korjausten suunnittelemiseen ja ennen kaikkea liikennejärjestelyihin. Aitaa puretaan sortuneilla osuuksilla ilmeisesti konetyönä ja siihen tarvitaan tilaa. Samoin aidan perustuksia voidaan joutua vahvistamaan, Keskimaa toteaa.

Monet vanhat kiviaidat on tehty suoraan paljaalle maalle ja niiden kivet on ladottu paikalleen kokojärjestyksessä. Mitä enemmän maata on kaivettu, sitä enemmän on ilmaantunut kiveä, joka esimerkiksi Kaupunginpuistossa on käytetty raunioihin ja aitoihin.

Hidasta työtä

Kiviaitojen korjaaminen on hidasta ja työlästä, sillä niihin joudutaan rakentamaan monta kertaa uusi perustus. Kivet ladotaan loppujen lopuksi numerojärjestyksessä aitaan. On mahdollista, että aidan perustuksia joudutaan vielä vahvistamaan.

Jouko Keskimaa kertoo, että liikennejärjestelyjen jälkeen aloitetaan aidan ympäristön raivaus. Osa työstä tehdään koneilla, jotka tarvitsevat tilaa.

Esimerkiksi puiston puut ovat venähtäneet niin, että niitä joudutaan kaatamaan. Raivaus pitäisi olla ohi parissa päivässä.

Kiviaidan varsinainen kunnostus käynnistyy maanantaina.

– Kun vanha kiviaita on kunnostettu, tulee se paremmin näkyville ja kestää ainakin seuraavat 50-100 vuotta ennen kuin sitä pitäisi taas korjata, Keskimaa sanoo. HäSa

Rehbinder toi kivet puistoon Kaupunginpuiston kivirauniot rakennettiin 1800-luvun puolivälissä osana Rehbinderin puistosuunnitelmaa. Puiston rakennustöissä tuli ilmoille paljon kiviä. Kivistä vangit tekivät esimerkiksi rauniolinnan ja rantapenkereen sekä kiviaitoja. Kiviaitojen rakenne koostuu yleensä kahdesta seinämästä, jotka on kylmämuurattu isommista kivistä. Niiden väliin jäävä tila on täytetty pienemmillä kivillä.