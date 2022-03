Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Canthin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 178 vuotta. Lisäksi tänään vietetään kirjaston päivää, joka juhlistaa Suomen kirjastoja ja kirjastopalveluita. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä on ollut Suomessa yleinen liputuspäivä vuodesta 2007 lähtien. Canth on ensimmäinen nainen, joka on saanut Suomessa oman liputuspäivän. Vuonna 1844 syntynyt Canth oli paitsi kirjailija...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja