Riihimäellä asuvan Sonja Kailassaaren salainen unelma toteutuu tänään tanssilattialla

Sonja Kailassaari on istunut sunnuntaisin verkkareissa television ääressä ja tuijottanut Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.

Ja tuuminut salaa: Olisipa tuo ihanaa!

Unelmasta on tullut totta: Riihimäellä asuva Kailassaari on yksi TTK 2022 -kisaajista.

15. tuotantokausi alkoi esittelyillä viime sunnuntaina MTV3:lla, MTV Katsomossa ja CMoressa. Tänään alkavat suorat lähetykset.

– Se on ollut aina yksi suosikkiohjelmistani. Siinä on positiivinen, ihana fiilis! Kailassaari kuvailee.

Tanssi antaa energiaa

Kailassaari on käynyt neljä viikkoa TTK-treeneissä, viidesti viikossa.

TTK:n ohella hän tekee Ylellä Efter Nio -ohjelmaa.

– Suurin haaste on, että ehtii tehdä sitäkin pieteetillä. Toisaalta olen kokenut, että tanssi antaa energiaa. Liikkuminen tuo endorfiiniryöppyjä.

42-vuotias toimittaja myöntää, että keho on nyt lujilla. Joka hetki opettaa lisää siitä, mitä kilpatanssi on.

Tanssinopettaja Matti Puro on kärsivällinen mutta vaativa, Kailassaari kertoo.

Maarit Kallio ja Jaakko Loikkanen mukana

TTK-lattialla nähdään myös Alma Hätönen, Jaakko Loikkanen, Joel Harkimo, Maaret Kallio, Benjamin Peltonen, Mikko Nousiainen, Siim Liivik, Katariina Kaitue, Signmark ja Evelina.

– Meillä on aivan ihanaa! Kaikilla on yhteinen päämäärä, päästä seuraavaan liveen tanssimaan. On hienoa, kun jokin asia yhdistää ihmisiä.

Takana Bjuströmin tanssikurssit

Kailassaari kävi 14-vuotiaana Marco Bjuströmin tanssikurssilla ja valssasi lukioaikana vanhojen tansseissa.

Hän syöksyy aina tanssilattialle, olivat bileet mitkä vain.

Kilpatanssin maailma on jotain aivan muuta.

– Katariina Kaitue neuvoi käyttämään kehoa työvälineenä. En ole ikinä korostanut naisellisuuttani ja olen ollut vähän poikamainenkin.

– Nyt laitetaan koko paketti liikkumaan, vaikka tässä joutuu menemään epämukavuusrajojensa ulkopuolelle.

Paljettiluomukset ovat Kailassaarelle tuttuja televisioalan gaaloista.

Nyt hän rutistautuu ihoa nuoleviin tanssimekkoihin, ja pyörähtelee pian suuren tv-yleisön edessä.

– Tässä on aivan toinen moodi päällä. On makeaa löytää uusia ulottuvuuksia!