Tappelu forssalaispubin edessä johti tajuttomuuteen – Mies löi päänsä asfalttiin

Forssassa Ravintola Kultajyvän edessä käytiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tappelu, joka päättyi siihen, että toinen riidan osapuoli löi päänsä asfalttiin ja menetti hetkeksi tajuntansa. Poliisi sai tapauksesta ilmoituksen kello 00:40.

Uhri on noin 50-vuotias forssalaismies, joka virkosi ambulanssissa. Hänen mukaansa riitakumppani on “vanhempi mies”, jonka tönäisystä forssalainen kaatui maahan. Tekijä poistui tilanteen jälkeen paikalta, mutta uhrilla oli antaa selvät tuntomerkit tekijästä. Lisäksi poliisilla on apunaan valvontakameran kuvaa. Poliisi huomauttaa, että tekijä voi tulla arkipäivänä myös itse ilmoittautumaan Forssan poliisille.

Tilanteesta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä pahoinpitely.