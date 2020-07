Tapuliryhmän kesänäyttely nostaa jokioislaistaiteilijat esiin: 140 teoksen kirjossa yhdistyvät paikallinen osaaminen ja erilaisten tekniikoiden laaja paletti

Jokioisten Tapulimakasiinista kuuluu vasaroinnin pauketta ja iloista jutustelua. Vanhat hirsiseinät saavat ylleen jälleen taidetta, jossa yhdistyy paikallinen osaaminen ja monipuoliset työskentelytekniikat. On jälleen Tapuliryhmän kesänäyttelyn aika.

Kesänäyttelyssä on esillä yhteensä 140 teoksen taidekirjo. Tänä vuonna näyttelyssä on mukana 20 jokioislaista taiteilijaa, joiden joukossa on myös uusia nimiä. Yksi heistä on Kanerva Kantola, jonka työt ovat ensi kertaa esillä yleisölle. Hän päätti lähteä mukaan rakentamaan Tapuliryhmän näyttelyä ystävänsä Venla Salon houkuttelemana.

– Olen aina pitänyt piirtämisestä. Pienenä piirtelin värityskuvaan omia juttujani, kun olisi pitänyt värittää tarkasti valmiiksi annetun kuvan asettamissa rajoissa. Vaikka hieman jännitin näyttelyyn osallistumista, tuntuu, että tekemäni maalaukset kuuluvat tähän joukkoon, Forssan yhteislyseon kuvataidelinjalla opiskeleva Kantola toteaa.

Molemmat nuoren taiteilijan esillä olevista töistä on omistettu hänen äidilleen. Toinen tauluista esittää hänen pikkusiskoaan voikukkien keskellä. Auringonvalossa kylpevä viulunsoittaja on puolestaan saanut innoituksen Kantolan äidin musikaaliharrastuksesta.

– Äiti esitti musikaalin nimikkoroolia eli viulunsoittajaa. Halusin maalata hänelle joululahjaksi taulun ja innostuin musiikkiteemasta, Kantola toteaa.

Myös Kantolan ystävä Venla Salo on kuvataidelinjan abiturientti. Hänellä on Tapuliryhmän näyttelyssä esillä teos Hetkiä elämästä, johon Salo on kerännyt itselleen merkityksellisiä valokuvia. Kuvat ovat peräisin pääasiassa Salon tekemiltä matkoilta, mutta joukossa on myös muutama luontokuva. Kameran takana hän on viihtynyt jo viisi vuotta.

– ”Hetkiä elämästä” on kokoelma sellaisista tilanteista, jotka olen halunnut tallettaa. Siinä on väläyksiä muun muassa Suomenlinnasta ja Menorcalta, Salo kertoo.

Yksi Tapulimakasiinin huoneista on varattu vierailevan taiteilijan teoksille. Tapuliryhmä kutsuu joka vuosi vieraakseen yhden taiteilijan, joka on lähtöisin Jokioisilta tai hän on muuten vahvasti sidoksissa paikkakuntaan. Tänä kesänä vierailevaksi taiteilijaksi valikoitui jo 40 vuotta taidetta harrastanut tammelalainen Tuula Mikkola.

– Tussi- ja vesivärityöt ovat niin sanottua pääntyhjennystaidetta. Ne syntyvät siten, että alan vain vapaasti piirtämään ja lopetan, kun tila loppuu kesken tai työ tuntuu valmiilta, Mikkola kuvailee.

Uusien sekatekniikkatöiden lisäksi esillä on myös taiteilijan vanhempaa tuotantoa.

Tänä kesänä Tapuliryhmän näyttelyllä ei ollut varsinaista teemaa, vaan esillä olevissa töissä näkyvät taiteilijoiden omat kiinnostuksenkohteet. Tapuliryhmän jäsen Pirjo Salo arvelee, että koronakevät suorastaan patisti ryhmän jäseniä tekemään taidetta. Vaikka makasiinin seinillä on runsaasti erilaisia teoksia, Tapuliryhmään kaivataan lisää tekeviä käsiä.

– Kaipaamme taideryhmäämme ja toimintaamme lisää jokioislaisia taiteilijoita. Tällä hetkellä suunnittelemme 20-vuotisnäyttelyä, Salo summaa. HÄSA