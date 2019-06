Kurtturuusukielto herättää hämmennystä – Tarhakurtturuusuja saa edelleen kasvattaa

Nyt kesäkuun alusta voimaan astunut kielto myydä kurtturuusua on herättänyt paljon hämmennystä. Sinänsä kielto kaupata ja kasvattaa tätä haitallista vieraslajia on ymmärrettävä, mutta kielto koskee vain ja pelkästään kurtturuusua, Rosa...

Nyt kesäkuun alusta voimaan astunut kielto myydä kurtturuusua on herättänyt paljon hämmennystä. Sinänsä kielto kaupata ja kasvattaa tätä haitallista vieraslajia on ymmärrettävä, mutta kielto koskee vain ja pelkästään kurtturuusua, Rosa rugosaa ja sen valkokukkaista alba-muotoa. Sen sijaan tarhakurtturuusujen kasvatus ja kauppa on sallittua. Ruusunjalostajat ovat käyttäneet risteytyksissään kurtturuusua tuomaan pensasruusuihin kestävyyttä ja terveyttä. Nämä risteymät…