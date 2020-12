Tartuntaketjut venyvät ja Kanta-Hämeessä todettiin ennätysmäärä koronatartuntoja - Riihimäen seudun kuntajohtajilta vetoomus asukkaille

Kanta-Hämeessä todettiin torstain 3.12. aikana peräti 20 uutta koronavirustartuntaa, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo Twitterissä. Päiväkohtainen lukema on suurempi kuin kertaakaan aiemmin koko epidemian aikana. Tapauksista 17 on Hämeenlinnan seudulta, kaksi Forssan seudulta ja yksi Riihimäen seudulta. Torstain 3.12. aikana Kanta-Hämeessä todettiin peräti 20 uutta #COVID19-tartuntaa. Lukema on päiväkohtainen ”ennätys” koko epidemian aikana. 1/3 — KHSHP (@KantaHameenSHP)…

