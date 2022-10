Tarzan-kirjojen painotalosta tuli monen vaiheen kautta Hämeenlinnan oikeustalo

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on toiminut yli 20 vuotta Arvi Kariston kadulla. Rakennuksen historiaan liittyy monta vaihetta ja itse Arvi A. Karisto, jonka kustannusliikkeen toimitaloksi se alun perin rakennettiin. Tässä talossa painettiin myös kirjoja, muun muassa 1940-luvulla Tarzan-kirjoja.

Kävijöitä keskimäärin yksi päivässä

Tänä päivänä historiallisessa talossa toimivat myös Kanta-Hämeen käräjäoikeus ja ulosottovirasto. Kadulta ei niin vain lampsita sisään, ensimmäisenä ulko-ovella ovat vastassa turvamiehet ja -tarkastus.

Hallinto-oikeuden puolelle asiointi tapahtuu nykyään lähes kokonaan sähköisesti, mutta asiakaspalveluluukullekin pääsee. Kävijöitä on enää vähän, keskimäärin yksi päivässä.

Työntekijöitä hallinto-oikeudessa on noin 70: tuomareita, esittelijöitä, asessoreita, lainkäyttösihteerejä. Pohjakerroksessa hieman katutason alapuolella on myös istuntosali, jossa järjestetään pääasiassa sosiaaliasioihin, kuten huostaanottoihin ja lastensuojeluun liittyvien valitusten suulliset käsittelyt. Suullisia kuulemisia järjestetään vuosittain 60–70, mikä on paljon.

Ylituomarin nimittää tasavallan presidentti

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari. Vuoden 2021 alusta alkaen ylituomarina on ollut Tiina Hyvärinen, 52. Ylituomarit nimittää tasavallan presidentti.

Vuonna 1994 oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta valmistunut Hyvärinen kertoo päätyneensä hallinto-oikeusuralle hieman ajautumalla. Hän kävi työhaastattelussa vuonna 2001 samaisessa huoneessa, josta tuli hänen työhuoneensa 20 vuotta myöhemmin. Hyvärinen oli työskennellyt valmistumisestaan asti samassa talossa käräjäoikeuden puolella, viimeksi kihlakunnan syyttäjänä.

– Hallinto-oikeuden puolelta soitettiin käräjäoikeuteen ja kysyttiin, olisiko heillä tiedossa joutilasta juristia esittelijän tehtäviin.

“Sanottiin vain, että töitä kyllä riittää”

Hyvärinen ajatteli uransa alussa, että haluaa työskennellä nimen omaan käräjäoikeudessa, mutta loppujen lopuksi hallintolainkäyttö vei voiton. Hallinto-oikeudessa juridiikka on vaativaa, asiat laajoja ja sisällöt kiinnostavia. Se käänsi vaakakupin Hyvärisen kohdalla hallinto-oikeuden puolelle.

Ensimmäiset viisi vuotta Hyvärinen työskenteli määräaikaisena esittelijänä sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa jatkaen edelleen määräaikaisena hallinto-oikeustuomarina. Esittelijä on avainhenkilö valitusten käsittelyssä, hän kokoaa tarvittavan aineiston asian käsittelyä varten, tilaa osapuolilta lausunnot ja vastaukset ja lopulta laatii myös ratkaisuesityksen. Tuomareiden tehtävä on tehdä varsinainen päätös.

Hyvärisen määräaikaisuudet jatkuivat eri mittaisina pätkinä ja jatko oli usein epävarma.

– Kerran oli tilanne, että perjantaina töistä lähtiessä minulla ei ollut määräyskirjaa maanantaille. Sanottiin vain, että tule töihin, töitä kyllä riittää.

Lopulta Hyvärinen sai vakinaisen tuomarin viran vuoden 2012 alusta.

Ennen ylituomarin virkaa Hyvärinen on toiminut monessa roolissa ja erityistehtävässä. Muutaman vuoden hän ehti perehtyä esittelijänä myös maankäyttö- ja rakennusasioihin, joissa hänellä oli erityisosaamisalueena kaavoitus sekä maa-aines- ja vesihuoltoasiat.

Työ hallinto-oikeudessa sisältää työssäoppimista, sillä juristin koulutus ei suoraan pätevöitä aihealueisiin vaan se tapahtuu työtä tekemällä. Kokemuksen karttuessa sitä jaetaan nuoremmille.

Koska aihealueet vaativat perehtyneisyyttä, tuomareita tai esittelijöitä ei niin vain siirretä ruuhkatilanteen mukaan asiakokonaisuudesta toiseen.

Viimeisimpänä Hyvärinen toimi hankejohtajana oikeusministeriön ja tuomioistuinviraston hankkeessa, jossa kehitettiin koko maan hallinto- ja erityistuomioistuinten uusi sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä. Sen laaja-alainen käyttöönotto oli yksi viime vuoden suurista ponnistuksista hallinto-oikeuksissa.

Ylituomarin työhuoneessa toimi aikoinaan kahvila

Hyvärinen sanoo huumorilla, ettei hän ole päässyt elämässään kovin pitkälle, koska myös synnyinkoti sijaitsee Hämeenlinnassa, parin kilometrin päässä moottoritien toisella puolella.

Myös Kariston talo on Hyväriselle tuttu lapsuudesta saakka osana kotikaupungin maisemaa. Kirjapainon jälkeen talossa ehti olla monenlaista toimintaa ennen kuin siitä tuli oikeustalo. Hyvärinen muistaa käyneensä jumpassa tilassa, joka nykyisin on henkilöstön lounastila. Ylituomarin työhuoneessa toimi aikoinaan kahvila.

