Tavastian alijäämä kasvaa ennakoitua suuremmaksi – Valtionosuudet eivät kata lukiokoulutuksen kuluja

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukiokoulutuksen alijäämän arvioidaan kasvavan budjetoitua suuremmaksi.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen maanantaina 26.8. käsittelemästä kaupungin talouden ja toiminnan puolivuotisraportista käy ilmi, että budjettiin varattu 0,4 miljoonan euron avustus alijäämään ei riitä. Uusin alijäämäarvio on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen kertoo, että alijäämä on valtionosuuden ylittävää kustannusosuutta. Kun lukiot siirrettiin kuntayhtymän vastuulle, vuosittaista alijäämää ei vielä tullut. Sen jälkeen valtionosuuksia on Haajasen mukaan leikattu 10 prosenttia.

Hämeenlinnan lisäksi myös Hattulan kunta maksaa Tavastialle alijäämää, jotta koulutusta voidaan jatkaa kuntien ja yhtymän sopimalla tavalla.

Tavastia sai vuonna 2019 noin 7 miljoonaa euroa valtionosuutta. Hämeenlinna ja Hattula maksoivat rahoitusjärjestelmään kuntaosuutta yhteensä noin 6 miljoonaa euroa.

Kunnat maksavat järjestelmään noin 78 euroa asukasta kohden. Järjestelmästä rahat jaetaan kunnille opiskelijakohtaisen yksikköhinnan ja opiskelijoiden määrän mukaan.

Avustusten suhteen Tavastia on siis voittajien joukossa. Maakunnan pienemmistä lukioista Hausjärven lukion toiminta jää kunnan rahoitettavaksi, sillä Hausjärvi maksaa rahoitusjärjestelmään enemmän kuin saa valtionosuuksina takaisin.

Hausjärven kunta saa lukiokoulutuksen valtionosuutta noin 520 000 euroa, mutta maksaa järjestelmään noin 650 000 euroa.

Hausjärven sivistysjohtaja Joonas Riihimäen mukaan kuluja kuitenkin keventää se, että lukio ja yläaste toimivat samoissa tiloissa.

Lukion talousarvio on ollut vuodelle 2019 noin 660 000 euroa. Vuokran osuus talousarviosta on noin 88 000 euroa ja siivouspalveluihin on varattu noin 40 000 euroa.

– Me emme pääse lukion rakennuksesta eroon. Yläaste ja lukio käyttävät kumpikin kahta rakennusta. Yläastettakaan ei pystyttäisi ahtamaan vain toiseen rakennukseen, joten tilojen vuokrasta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut tulisivat joka tapauksessa maksettavaksi, Riihimäki sanoo.

Välttämättömät kustannukset huomioiden Riihimäen mukaan kunnalle jää valtionosuuden jälkeen siis noin 16 000 euroa maksettavaa lukiokoulutuksesta.

Riihimäen mukaan ulkoisten kulujen osuus talousarviosta on noin 495 000 euroa. Käytännössä ne tarkoittavat kunnasta ulos maksettavia kuluja, eli esimerkiksi palkkoja ja hankintoja. Oman kunnan asukkaiden työllistäminen tuo tuloja takaisin veroina.

Hän arvioi, että lukion talousvaikutus on siis niin sanotusti plus miinus nolla. Kunta saa takaisin saman verran kuin maksaa. Sisäiset kulut, kuten tilojen vuokra, palaavat takaisin kunnan kassaan.

– Pienet kunnat ja lukiot ovat kuitenkin riippuvaisia valtionosuuksista. Hausjärven lukio saa lisiä valtionosuuteen. Jos niiden määrää pienennettäisiin, kunnalle jäisi enemmän maksettavaa, Riihimäki sanoo.

Yksikköhinta, eli valtionosuuden määrä opiskelijaa kohti, on Hausjärvellä noin 9 000 euroa. Tavastialle yksikköhintaa lukiolaista kohti maksetaan noin 5 550 euroa. HÄSA