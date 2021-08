Tavastian opiskelijoilla koronatartuntoja Hattelmalantiellä

Tavastian opiskelijoilla on todettu korontartuntoja viime viikonlopun aikana, ammattipistosta tiedotetaan.Opiskelijat ovat olleet mahdollisesti tartuttavina mutta oireettomana paikalla oppilaitoksessa (Hattelmalantien A-rakennus) tiistain 10.8. ja perjantain 13.8. välisenä aikana. Kaikki kolme tartuntaa on todettu saman ryhmän opiskelijoilla, ja koko muu ryhmä on asetettu karanteeniin. Opiskelijoita kehotetaan tarkkailemaan terveydentilaansa, ja jäämään kotiin pienistäkin oireista sekä hakeutumaan koronatestiin.Deltamuunnoksen oireet…