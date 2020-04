Tekniset kerrastot ja kertakäyttöiset paidat ovat ilmaston perivihollisia – Saastuttavan muodin ongelmiin voi löytyä myös ratkaisuja

Muotiteollisuus on opettanut ostamaan mielijohteesta ja hylkäämään nopeasti. Jopa 73 prosenttia vaatteista päätyy kaatopaikalle tai polttouuniin. Matkallaan ne imevät energiaa ja saastuttavat meriä. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 27.1.2019.

Vaatteet on mun aatteet, lauloi Maukka Perusjätkä vuonna 1980.

Nyt nelisenkymmentä vuotta myöhemmin on tultu tilanteeseen, jossa vaatteisiin olisi syytä uhrata sekä aatetta että ajatuksia.

Ilmaston tulevaisuus riippuu paljon siitä, millaisia rytkyjä vedämme yllemme, paljonko niitä hankimme, mistä ne on tehty ja osaammeko jättää saastuttavimmat pukineet kokonaan hankkimatta.

Hämeen Sanomat listasi muotiteollisuuden ilmasto-ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja.

Muodin ongelmia

1. Heti jätettä

Kuluttajat on opetettu ostamaan vaatteita mielijohteesta ja heittämään ne muutaman käytön jälkeen pois. Vaatteita on myös jatkuvasti alennusmyynnissä.

Jopa 73 prosenttia kaikista maailmassa valmistetuista vaatteista päätyy kaatopaikalle tai poltettaviksi. Murto-osa materiaaleista kierrätetään uudelleen käyttöön. Rahan kielellä: materiaaleja tuhotaan yli sadan miljardin dollarin edestä joka vuosi.

Käyttämättömistä vaatteista tulee jätettä, kun mallisto vanhenee. YK:n Euroopan talouskomission mukaan maailman hiilidioksidipäästöistä kymmenen prosenttia johtuu muotiteollisuudesta, ja muodin hiilijalanjälki on suurempi kuin lento- ja laivaliikenteen yhteensä.

2. Imee energiaa

Vaatteet ovat ahnaita energiasyöppöjä. Ne kuluttavat energiaa ja saastuttavat ympäristöä koko elinkaarensa ajan.

Esimerkiksi yhden puuvillapaidan valmistaminen kuluttaa 2 700 litraa vettä. Kankaita käsitellään kemikaaleilla ja rahdataan eri puolille maailmaa. Lopulta vaatteet saatetaan polttaa ilman ainuttakaan käyttökertaa, jolloin ympäristön kannalta kalliisti tuotetut tekstiilit tupruavat pienhiukkasina taivaalle.

Puuvillan tuotanto on niin massiivista, että maa-alan ja vesivarojen rajat ovat tulossa tai pikemminkin tulleet jo vastaan.

Käyttämättömien vaatteiden polttamisesta on syytetty muun muassa H&M:ää ja luksustalo Burberryä.

3. Teknot hitusina merissä

Vaatteista irtoava mikromuovi on merkittävät merien saastuttaja. Polyesterivaatteiden tuotannon vuoksi meriin pääsee joka vuosi 50 miljardin muovipullon edestä mikrokuituja.

Myös kotoinen arkipyykki pesukoneella irrottaa polyesterivaatteista mikromuovihitusia. Pahimpia muovinlähteitä ovat fleecevaatteet ja tekniset urheiluvaatteet.

Mikromuovi on levinnyt niin laajalle, että sitä on löydetty jopa Mariaanien haudan syvyyksistä. Muovin vaikutuksista ihmisiin ja muuhun luontoon ei tiedetä toistaiseksi paljonkaan, mutta hiukkaset kulkeutuvat ravintoketjun kautta myös ihmisten elimistöön.

Ratkaisuja

1. Kierrätys rahanarvoiseksi

Tällä hetkellä saastuttamien on vaateteollisuudelle kannattavaa, koska ihmiset suostuvat ostamaan halpavaatteita. Vaatemateriaalien kierrätyksestä pitäisikin tehdä taloudellisesti kannattavaa.

Uusia teknologioita kierrätyskuitujen käyttämiseen uusien kankaiden materiaalina on jo nyt olemassa. Investoinnit niihin ovat vielä pieniä, sillä ne ovat kalliita, eikä muotiteollisuudella ole toistaiseksi ollut painetta investoida. Mikään ei toki nytkään estä valmistamasta kestäviä ja laadukkaita vaatteita.

Käytettyjä tekstiilejä voi nykyään palauttaa moniin ketjumyymälöihin, mutta toistaiseksi palvelu on pikemmin markkinointitemppu kuin vastaus hukkatuotanto-ongelmaan.

2. Kuluttaja, kysy

Kuluttajien pitää herätä kysymään muotitaloilta, mistä vaatteet tulevat, mistä ja miten ne tehdään, millä kustannuksella ja mitä myymättömille vaatteille tapahtuu.

Jaloilla äänestäminen on myös hyvä vaikuttamiskeino, sillä jos rahavirrat kääntyvät, muotitalojen kuulo varmasti paranee.

Ylipäätään vaatteita kannattaa hankkia vain tarpeeseen, ei hetken mielihyvään. Hankittua vaatetta käytetään pitkään, sitä korjataan ja lopulta kierrätetään joko itse vaate tai sen materiaali.

3. Eettistä tai vuokralle

Vaatehankinnoissa kannattaa suosia lähellä tehtyjä vaatteita ja eettisiä merkkejä. Niiden tuotantoketjut on yleensä selvitetty pellolle asti, ja myös kestävyyttä on ajateltu. Osa valmistaa vaatteita kierrätyskuiduista.

Eettisiä vaatemerkkejä on viime vuosina tullut markkinoille paljon. Niiden materiaaleissa on käytetty vähemmän haitallisia kemikaaleja ja kuitujen tuotannossa on rasitettu ympäristöä vähemmän.

Jätä mikrokuituja päästävät vaatteet ostamatta.

Vaatteita voi nykyään myös vuokrata. Tarjontaa riittää arkivaatteista juhla-asuihin ja kenkiin ja laukkuihin asti. HÄSA

