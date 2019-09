Teknologia herättää ikäihmisissä jopa ahdistusta – “Pelkään, etten hallitse arkielämässä vaadittavia taitoja”

Eläkeläinen Osmo Jaakkola osti neljä viikkoa sitten uuden älypuhelimen.

Siitä alkoi pitkä taistelu.

– Kun avasin puhelimen, näkyville ei tullutkaan tavallinen älypuhelimen näyttö, vaan puhelin alkoi kysellä kaikenlaisia aktivointeja, päivityksiä ja salasanoja. En ymmärtänyt niistä mitään, Jaakkola kertoo.

Kun ajan myötä aktivoinnit saatiin tehtyä, ruudulle avautunut näyttö olikin aivan erilainen kuin aiemmassa puhelimessa.

– Eri kuvat ruudulla, eikä edes samoja sovelluksia. Piti opetella kaikki taas alusta.

Wahren-opiston digihankkeista vastaavalle Jerry Hietaniemelle Jaakkolan tarina on tuttu.

Hänen mukaansa moni ikäihminen painii teknologian aiheuttaman ahdistuksen kanssa.

Eniten senioreita näyttää stressaavan teknologialaitteissa niiden nopea muutos. Muuttuvan teknologian perässä on vaikea pysyä, jos edes perusteet eivät ole hallinnassa.

– Kun yhden asian oppii tänään, niin huomenna se on jo ihan toisella tavalla, Jaakkola kuvaa omaa kokemustaan kiihtyvästä digitalisaatiosta.

Hietaniemen mukaan jatkuva muutos vaatii kykyä oppia nopeasti ja ymmärtää teknisiä laitteita. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että teknologia muuttuu jatkuvasti helppokäyttöisemmäksi.

– Nythän lapset osaavat käyttää älypuhelinta ennen kuin he osaavat kirjoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että älypuhelimen toiminnot ovat hyvin luonnollisia ja intuitiivisia, Hietaniemi sanoo.

Jos älypuhelimen käyttäminen on ihmiselle jotenkin luontaista, miksi se on senioreille usein vaikeaa?

Hietaniemi huomauttaa, että teknologian hallitseminen ei vaadi ensisijaisesti älyä, vaan pikemminkin rohkeutta ja tottumusta. Nämä piirteet tyypillisesti puuttuvat ikäihmiseltä, joka kokee olevansa huono teknologian käyttäjä.

– Jotkut kokevat suorastaan pelkoa teknologian edessä. Kun pelko iskee, on helppo nostaa kädet pystyyn, vaikka ratkaisu olisi aivan lähellä.

Nuoret toimivat toisin. He tietävät, ettei teknologia mene rikki kokeilemalla. He saavat laitteensa useinkin solmuun, mutta sen jälkeen he avaavat solmut.

– Kannustankin senioreita suhtautumaan teknologiaan rohkeasti, Hietaniemi sanoo.

Sitten on se tottumuskysymys.

Nuorten ajattelu ja silmät ovat harjaantuneet digimaailmaan.

Nuoret tietävät esimerkiksi, missä älypuhelimen peruutusnappi yleensä sijaitsee, ja siksi löytävät sen helpommin myös uudesta puhelimesta. Nuoret tietävät, että profiileita ja asetuksia pääsee muokkaamaan tyypillisesti verkkosivun oikeasta ylälaidasta. Siksi he osaavat nopeasti kirjautua sivustoille tai vaihtaa salasanaa. Mobiilisivuilla he tietävät, että kolmen pisteen tai vaakaviivan alta avautuu valikko. He löytävät hakemansa tiedon nopeasti.

Kyse on jonkinlaisesta digilukutaidosta tai metataidoista, kuten Jerry Hietaniemi kuvaa ilmiötä. Hänen mukaansa taito kehittyy parhaiten käyttämällä teknologiaa.

Aina teknologian käyttäminen ei kuitenkaan kiinnosta, ja silti sitä pitäisi käyttää. Pankit, verottaja, Kela ja matkayhtiöt tarjoavat nykyisin palveluitaan lähinnä sähköisesti. Suomalaiset on siis ikään kuin pakotettu nettiin.

Hietaniemen mukaan peruspalveluiden siirtyminen verkkoon aiheuttaa monelle ikäihmiselle ahdistusta. Tyypillisin pelko on se, että henkilö ei enää usko selviävänsä tavallisista arjen asioista, kuten laskujen maksamisesta.

Pahimmillaan digiahdistus aiheuttaa säröjä omanarvontuntoon.

Osmo Jaakkola kertoo kokevansa riittämättömyyttä ja huolta siitä, ettei hallitse arkielämässä tarvittavia taitoja.

Esimerkiksi vappuna ostettu navigaattori ei toimi vieläkään. E-kirjojen lukulaitetta ei ole saatu yhteensopivaksi tietokoneen kanssa. Jos kaukosäätimestä painaa vahingossa väärää nappia, koko televisio “menee sekaisin”.

Jaakkolan huoli on siinä mielessä hälyttävä, että hän on ikäisiinsä nähden varsin taitava teknologian ja netin käyttäjä.

Hän käyttää esimerkiksi viestipalveluita WhatsAppia ja Messengeriä. Hänellä on myös profiili Facebookissa. Hän omistaa kolme kannettavaa tietokonetta, tabletin ja älypuhelimen. Lisäksi hänellä on kiinnostusta oppia teknologiaa.

Kuitenkin häntä painaa digiahdistus lähes päivittäin.

– Entisaikaan lapsenlapset oppivat maailmasta vaariltaan. Nykyisin vaarit oppivat lapsenlapsiltaan, Jaakkola toteaa.

Hän turvautuu itsekin 10-vuotiaan pojanpoikansa tekniseen apuun.

– Lapsenlapsi saattaa ratkaista 10 sekunnissa ongelman, jonka kanssa olen itse tapellut koko aamupäivän. HÄSA

Näin otat teknologian haltuun 1. Rauhoitu ja keskity Teknologia ei aina toimi niin kuin toivot. Ota rauhallisesti ja lue näytöltä, mikä meni vikaan tai mitä ohjelma sinulta toivoo. 2. Älä pidä kiirettä Teknologia säästää joka tapauksessa aikaasi, joten älä vaadi, että kaikki onnistuu käden käänteessä. Jos olet vaikka lippuja tilatessasi unohtanut ruksia jonkun kohdan ja sinun pitää täyttää kentät uudestaan, älä hermostu. Mieti, että sentään voit tehdä varauksen netissä, eikä sinun tarvitse jonottaa luukulle tiettynä ajankohtana saadaksesi liput. 3. Ole rohkea Kokeile, tee virheitä ja testaa, miten virheet korjataan. Näin myös nuoret oppivat uuden teknologian. Entisaikaan laitteet saattoivat mennä rikki, jos niitä käytti väärin. Nykyteknologia ei mene rikki siitä, että painaa vahingossa väärää nappia. Lähde: Jerry Hietaniemi