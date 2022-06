Tenholan linnavuorelle rakennetaan 60 metriset kuntoportaat

Hattulan Tenholan linnavuorelle rakennetaan noin 60 metriset kuntoportaat kuluvan syksyn aikana. Hattulan kunta on valmistellut uusien portaiden rakentamista vanhojen tilalle yhdessä maanomistajan, museoviraston ja elivoimatoimialan kanssa. Kuntoportaiden kustannusarvio on 50 000 euroa, johon on varattu investointimääräraha liikuntareitti-nimikkeellä. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle 14 900 euron tuen. Museovirasto laatii linnanvuoren alueesta laajemman hoitosuunnitelman. Hattulan kunta puolestaan sitoutuu...