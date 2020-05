Tennistähtiä kisojen puutteessa Aulangolle? – HTS toivoo loppukesälle pelastusta tennisvuoteen

Koronakevät muutti Hämeenlinnan orastavan tennisbuumin pidemmän aikavälin epävarmuudeksi. Hämeenlinnan Tennisseura joutui perumaan maaliskuun puolivälin kansalliset hallikisansa, ja nyt on selvää, että myös kesäkuun toisen viikonlopun perinteinen Aulanko Cup jää pelaamatta.

Tennisseuralle jäi vain yksi Suomen Tennisliiton alainen turnaus järjestettäväksi, elokuun 21.–23. päivälle sijoitettu Finnish Tourin osakilpailu.

– Siitä ei vielä ole päätöstä, mutta voi olla että se toteutuu. Käymme tilannetta viikoittain läpi Tennisliiton kanssa, Hämeenlinnan Tennisseuran puheenjohtaja Pertti Kiviniemi kertoo.

Kotimainen tenniskausi alkaa porrastetusti kesäkuun alussa pienillä kisoilla. Aulanko Cup peruttiin Kiviniemen mukaan siksi, että noin lähellä kauden alkua Aulangon massakentät eivät ole tarpeeksi hyvässä kunnossa pelaajille eivätkä pelaajat vireessä massalle.

– Ainakaan meidän pelaajillamme ei olisi tarpeeksi tuntumaa, Kiviniemi toteaa.

Ruusuvuori halutessaan ykkössijoitettuna Aulangolle

Maanantaina Tennisliitto tiedotti, että Suomen perinteikkäin kansainvälinen tennisturnaus, ATP Challenger -kilpailu Tampere Open on tältä kesältä peruttu. Turnaus saattaa yhdistyä marraskuun Tali Openin kanssa.

Ammattilaisliitto ATP ja Kansainvälinen tennisliitto ITF ovat peruneet kaikki turnaukset heinäkuun 13. päivään asti. Tampereen turnausjohtaja Veli Paloheimo arveli Suomen Tennisliiton tiedotteessa, ettei ainakaan heinäkuussa pelattaisi yhtään ammattilaiskisaa.

Tämä saattaa ohjata Suomen huippupelaajat hakemaan pelituntumaa kotimaan kiertueelta. Toistaiseksi Finnish Tourin kesän ohjelmassa on vielä kesäkuun lopun Helsingin SM-turnaus, heinäkuun toisen viikonlopun Hangon kilpailu sekä Hämeenlinnan koitos.

– En ihan poissulkisi sitä, että nuorta helsinkiläistä maamme kärkipelaajaa kiinnostaisi siinä tilanteessa tällainen tilaisuus. Vain 100 kilometrin matka ja hyvää peliä hänelle täällä, Kiviniemi haaveilee Emil Ruusuvuoresta (ATP-ranking 101) Aulangon ykkössijoitettuna.

– Toki toivomme pelien käynnistymistä kaikilla rintamilla.

Kisojen painoarvo ei ainakaan laske, vaikka jaossa on yhtä paljon rahaa ja ranking-pisteitä kuin viime vuonnakin.

– Tiedän, että esimerkiksi Tampereella on paljon pelaajia, jotka harjoittelevat tällä hetkellä, mutta kisoista on kova puute. Suomalaisia pelaajia varmasti kiinnostaa kautta linjan Hämeenlinnan turnaus, ja toivotaan, että pystymme sen järjestämään, Kiviniemi sanoo.

Finnish Tourin kauden ensimmäisistä kisoista Vaasan ja Kaarinan turnaukset on peruttu ja Jyväskylän siirretty syyskuulle.

Toiminta jäissä lähes koko kevään

Kotimainen huipputurnaus Aulangolla olisi Hämeenlinnan tennisvuoteen kaivattu piristysruiske.

HTS:n oma toiminta on ollut keskeytettynä 13. maaliskuuta lähtien, ja sen on tarkoitus jatkua vasta kesäkuun puolella. Yhtä kauan on suljettuna myös Hämeenlinnan Tenniskeskus, paikkakunnan keskeisin harrastuspaikka Poltinaholla.

Yhteensä Kiviniemi laskee, että tennistoimintaa vaille on jäänyt seuran alueella satoja harrastajia.

– Talvella valmennuksessamme kävi hallissa joka viikko vajaat 200. Yhteensä tennistä pelaa Hämeenlinnan seudulla noin 350 ihmistä. Kaikki heistä eivät tietenkään ole seuran jäseniä.

HTS pohtii parhaillaan sitä, millaiseksi kesän toiminta muotoutuu. Jonkinlaista lähivalmennusta tullaan tarjoamaan Aulangolla 8. kesäkuuta alkaen.

Valmentajien työpanos elintärkeää

Uudet rajoitukset vaarantaisivat Kiviniemen mukaan tenniksen kehityksen pidemmäksi aikaa.

– Meillä oli valmennuksen näkökulmasta erittäin hyvä jakso kevättalvella. Meillä alkoi olla 14–15-vuotiaissa jo ihan kunnon viiden pelaajan ryhmää, jolle olisi nyt ollut tärkeä saada kilpailutuntumaa, jos he ajattelevat tulisemminkin tennisuraa. Katkokset ovat aina pahoja alle 20-vuotiaille tennispelaajille, Kiviniemi pohtii.

Oma haasteensa on myös pienehkön seuran talous. HTS lomautti kolme valmentajaansa toukokuun loppuun asti, mutta myös palautti jäsenten valmennusmaksut ajalta 13.3.–31.5.

– Toivoisin, että valmentajiemme työsuhteet säilyvät, ettei ketään olisi pakotettu etsimään muuta tekemistä tenniksen sijaan. On laji mikä tahansa, jos toimintaa ei pystytä nopeasti ajamaan ylös, siinä hukataan useita harrastajia. Siinä, että saataisiin taas kehitettyä pelaajia uusista harrastajista, menee useita vuosia. Pelaajaa ei tehdä yhdessä kesässä, Kiviniemi huomauttaa. HäSa