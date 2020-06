Teollisuusliitto painostaa lakolla Granoa työehtosopimuksen noudattamiseen

Teollisuusliitto järjestää Granossa viiden päivän lakon, joka alkaa ensi maanantaina. Syynä työtaisteluun on, ettei yritys ole suostunut noudattamaan Teollisuusliiton ja Medialiiton yleissitovaa työehtosopimusta.

Teollisuusliiton mukaan Granossa on käytetty suurimpaan osaa työntekijöitä yleissitovaa työehtosopimusta heikompia ehtoja. Yritys ei ole niin ikään tunnustanut pääluottamusmiestä.

Grano valmistaa nyt myös terveydenhuollon suojavarustuksia, mutta Teollisuusliitto jättää tämän tuotannon lakon ulkopuolelle. Liitto varoittaa kuitenkin, että tämän liiketoiminnan tulevaisuus vaarantuu. Julkisten hankintojen ehtona on työehtosopimuksen noudattaminen.

Kiistan takana vanha sopimus

Granossa on noin 1 100 työntekijää, jotka toimivat 22 eri paikkakunnalla. Grano on pörssiin listatun Panostajan tytäryhtiö, joka on laajentanut liiketoimintaansa ostamalla painoyrityksiä. Yrityksellä on yksikkö myös Hämeenlinnassa, jossa valmistetaan muun muassa suurkuvatulosteita.

Työehtokiistan takana on, että Grano sovelsi aiemmin tulostusalan työehtosopimusta, jonka toisena osapuolena oli Palvelualojen ammattiliitto PAM. Se kuitenkin luopui tänä vuonna sopimuksesta.