Tervakosken sankarihautausmaan uusi muistelupaikka otetaan käyttöön ensi sunnuntaina

Tervakosken sankarihautausmaalle kunnostettu uusi muistelupaikka otetaan käyttöön ensi sunnuntaina 2. päivä lokakuuta. Muistelupaikka otetaan käyttöön kello 12 ja käyttöönoton jälkeen kello 13 on messu sekä kirkkokahvit, joilla on myös pientä ohjelmaa. Sankarihautojen luokse perustettu muistelupaikka on paikka, jossa voi muistella muualle siunattuja läheisiä tai sytyttää läheisensä muistoksi kynttilän. Kivessä on teksti: “Rakkaiden muistolle. Jeesus sanoo:...