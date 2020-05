Testasimme neljä erilaista virtuaalikokoontumisiin soveltuvaa videopuhelusovellusta – yksi erottui ylitse muiden

Korona-aikaan on vietetty virtuaalisia syntymäpäiviä, illallisia ja after work -kokoontumisia. Testasimme koekaniini-hengessä, kuinka yhteydenpito sujuu ystäväporukan kesken neljää eri sovellusta käyttäen.

Teams

Olen käyttänyt Teamsia jo useamman vuoden työssäni, joten sovellus on itselleni jo entuudestaan tuttu. Tiimini ulkopuolisten kesken tämä oli kuitenkin ensimmäinen kokeilu.

Teams-videopuhelu useamman kaverin välillä onnistuu helpoiten kokous-toiminnolla. Niinpä lähetin muille osallistujille Teams-kokouspyynnön sovelluksen kautta, ja nämä liittyivät kokoukseen sähköpostiinsa saamasta linkistä.

Sovelluksen voi ladata niin läppäriin, pöytäkoneeseen, kännykkään kuin tablettiinkin. Kokoukseen on mahdollista liittyä myös ilman sovellusta verkkoselaimen kautta.

Vaihdoin taustakuvakseni siistin ja hehkuvan valkoisen edustusasunnon taustatehostimet-painikkeen avulla. Valittavana olisi ollut myös esimerkiksi aurinkorannikko. Tämä on kätevä toiminto, jos ei halua esitellä osallistujille esimerkiksi sen tilan sotkuja, missä sattuu juuri sillä hetkellä olemaan.

+ Moni on käyttänyt Teams-sovellusta töissä tai opinnoissa, joten sen toiminnot ovat useimmille etätyöläisille jo entuudestaan tuttuja.

+ Videokokoukseen osallistuvien määrää ei ole rajattu sovelluksen ilmaisversiossakaan.

– Teams on nimensä mukaisesti luotu lähinnä erilaisia työtiimejä varten. Kaikkia sen ominaisuuksia ei voi käyttää viestinnässä omien tiimien ulkopuolisten henkilöiden kesken.

– Sovellus vaatii Microsoftin sähköpostiosoitteen. Ystäväkäyttöä varten yhtiö suosittelee vanhaa Skype-sovellusta.

Zoom

Zoom on itselleni uusi tuttavuus, joten aloitin lataamalla sen läppärilleni. Zoom toimii myös kännykässä ja tabletilla.

Yritin lähettää kokouskutsun ensin ohjelmasta, mutta se ei mennyt heti perille. Lopulta kopioin kokouslinkin ja lähetin sen suoraan kavereilleni sähköpostilla. Heistä toisella oli sovellus jo omassa kännykässään, joten liittyminen onnistui sujuvasti. Toinen joutui lataamaan ohjelman ensin koneelleen. Siihen meni pari minuuttia.

Valitsin taustakuvakseni vanhan matkakuvan Gironan katedraalista ja vaihdoin keskustelunäkymäksi galleria-näkymän, jolloin kaikki osallistujat näkyvät läppärin näytöllä yhtä aikaa samankokoisina.

+ Myös Zoom on tehty lähinnä työkäyttöä varten, joten siinä on monia siihen liittyviä ominaisuuksia kuten asiakirjan jakaminen ja kommentointi näytöllä.

+ Zoomissa kokouksen koollekutsuja voi määritellä, pääsevätkö muut osallistujat ääneen, näkyvätkö he ruudulla ja onko heidän mahdollista jakaa omaa näyttöään muille.

+ Testatuista paras äänen ja kuvan laatu.

+ Videopuhelun voi helposti tallentaa koneelle muistoksi. Tähän toki kannattaa pyytää kaikilta keskustelijoilta lupa etukäteen.

– Englanninkielisessä Zoomissa on paljon säätömahdollisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi etäkonferenssikäytössä. Esimerkiksi puheenvuoron pyytäminen virtuaalisen käsimerkin avulla vaikuttaa turhalta vapaamuotoisessa jutustelussa.

– Ilmaisversiossa yli kolmen hengen kokoontumisilla on 40 minuutin aikarajoitus.

Hangouts

Hangouts on vuosia vanha palvelu, mutta minulle silti uusi kokemus. Tässä Googlen omassa viestipalvelussa voi keskustella chattaillen ja puhumalla ääni- tai videopuheluja.

Palveluun liittyminen onnistui minulta läppärillä hyvinkin vaivattomasti, sillä olin kirjautuneena Google-tililleni jo valmiiksi. Hangouts tunnisti minut, ja pääsin saman tien lähettämään kavereilleni kutsuja keskustelemaan kanssani.

+ Videopuhelun voi aloittaa helposti myös suoraan chat-keskustelusta ilman erillistä kokouskutsua.

+ Vaivaton ja yksinkertainen sovellus. Mahdollista käyttää myös ilman sovellusta verkkoselaimella.

– Vaatii käyttäjiltä Google-tilin.

– Äänenlaatu on muita testattuja sovelluksia heikompi. Ässät ja muut korkeat äänet sihisevät kimakasti.

– Vanha sovellus ei sisällä ylimääräisiä herkkuja, ja ilmaisversio sallii vain 15 hengen videopuhelut.

Houseparty

Nuorison suosima palvelu, jonka asentamisessa oli itselläni eniten ongelmia.

Käytön aloittaminen läppärillä Chrome-selaimen kautta jumittui jo kirjautumisvaiheessa, mutta kännykkään sain sovelluksen melko helposti asennetuksi. Sen sijaan kaverillani ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi kirjautumisessa muodostui se, ettei hän ole Facebookissa. Sovellus ei antanut ohittaa tätä vaihetta kirjautumisessa.

Housepartyn idea on hyödyntää käyttäjän omaa kaveripiiriä, joka muodostuu esimerkiksi Facebook- tai Snapchat-kavereista. Sovellus etsii kavereita myös kännykän yhteystiedoista. Ideana on, että käyttäjä menee sovellukseen, katsoo, keitä kaikkia on paikalla ja alkaa keskustella spontaanisti heidän kanssaan. Erillisiä sähköpostiin lähetettäviä kokouskutsuja ei ole.

+ Hauskan oloinen ja spontaani sovellus.

+ Keskustella voi sekä videolla että chatissa. Keskusteluun voi liittyä helposti myös muita paikalla olevia kavereita.

– Kirjautumisongelmia enemmän kuin muissa palveluissa.

– Mahdolliset tietoturvaongelmat, kun käynnissä olevat keskustelut voivat näkyä myös muulle sosiaaliselle verkostolle.

