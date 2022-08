Teuvo Ruohonen oli perustamassa pitkään salassa toiminutta poliisin Karhu-ryhmää 50 vuotta sitten: "Ei sellaisia luotiliivejä kukaan viitsinyt kantaa"

Poliisin ykkösnyrkin Karhu-ryhmän perustaja, helsinkiläinen Teuvo Ruohonen täyttää ensi sunnuntaina tasan sata vuotta. Hän tuntee poliisin terrorisminvastaisen taistelun kärkijoukon alkuvaihteet Suomessa tarkemmin kuin kukaan muu.

Komisario Ruohonen oli aikoinaan Karhu-ryhmän perustaja ja kakkosmies. Hänen esimiehensä oli ylikomisario Johan Rinne.

Myös Karhu-ryhmä viettää parhaillaan juhlavuottaan, sillä valmiusyksikkö perustettiin puoli vuosisataa sitten keväällä 1972.

Helsinkiin oli tuolloin tulossa monta suurta, kansainvälistä konferenssia, joiden turvatoimet pitivät olla todella varmat.

Etykin ulkoministerikokous oli tulossa vuonna 1973 ja Etykin huippukokous vuonna 1975. Tuolloin lähes koko maailman katseet olisivat Helsingissä. Ei ollut varaa kohtalokkaisiin erehdyksiin, jos terroristit olisivat päättäneet iskeä kokoukseen.

Väkivallan uhka suurissa kansainvälisissä tapahtumissa ei ollut liioittelua: syyskuussa 1972 Münchenin kesäolympialaisissa tapahtui verilöyly, kun kahdeksan palestiinalaista Musta syyskuu -järjestön terroristia kaappasi ja surmasi israelilaisia olympiaedustajia.

Kuolleita oli kaikkiaan seitsemäntoista ja haavoittuneita parikymmentä.

Valmiusjoukon kokoaminen aloitettiin aivan tyhjästä, Ruohonen muistelee.

– Ei meillä ollut mitään käsitystä siitä, millainen ryhmästä piti tehdä ja mitkä sen tehtävät olisivat.

– Jostain lehdestä löytyi jutunpätkä siitä, että Japanissa oli jo vastaavanlainen joukko muodostettu. Siitähän se sitten lähti.

Ruohonen ei muista tarkoin, kumpi keksi ryhmälle nimen Karhu: hän vaiko Johan Rinne.

– Mutta kun se sanottiin ääneen, valinta oli selvä. Karhu on jämäkkä, vahva ja suomalainen eläin, Ruohonen myhäilee.

Karhu-ryhmän perustamisen jälkeen Puolustusvoimat kiinnostui hankkeesta ja alkoi antaa apua Karhun varustamisessa ja aseistamisessa.

– Armeijasta oli ihan ratkaisevasti apua. Sieltä saatiin aseita, kypäriä ja pari panssaroitua miehistönkuljetusvaunua, Ruohonen kertoo.

Mahdollisesti eteen tulevia terroritilanteita yritettiin ennakoida. Ampumaharjoituksia pidettiin Santahaminassa säännöllisesti.

Loppujen lopuksi Etykin huippukokoukset sujuivat ongelmitta, eikä terroriuhasta näkynyt mitään merkkejä.

Teuvo Ruohonen lähti Karhun kärkipaikoilta jo 1970-luvun lopussa, jolloin hän siirtyi Malmille. Ruohonen on todennäköisesti ainoa alkuperäisen Karhu-ryhmän elossa olevista miehistä.

Karhu-ryhmää on sen jälkeen hyödynnetty muun muassa Aeroflotin lentokonekaappauksen selvittelyssä 1977 ja Jakomäen pankkiryöstön yhteydessä 1986.

– Koko Karhu-ryhmän olemassaolo pysyi salassa ainakin kymmenen ensimmäistä vuotta. Ryhmän toiminnasta ei saanut kertoa ulkopuoliselle sanaakaan. Vaitiolovelvollisuus oli todella ankara.

Kun Ruohosta pyytää vertaamaan entistä ja nykyistä Karhu-ryhmää, hän pudistelee päätään.

– Ei niitä voi verrata toisiinsa edes unissa. Kaikki on nyt aivan eri tavalla. Varusteet ja aseistus ovat tänään huippuluokkaa ja joukon tehtävä on kokopäivätoiminen. Me astuimme hommiin vasta silloin, kun oli harvakseltaan tarvetta, Ruohonen muistuttaa.

– Alussa varusteet olivat aika erikoisia, esimerkiksi luotiliivit painoivat melkein kymmenen kiloa, eikä sellaisia luotiliivejä varmaan kukaan viitsinyt kantaa.

– Aseina oli Suomi-konepistooli, mutta minulla oli käytössäni yhdeksän millin pistooli.

Määräykset olivat kuitenkin lujat: jos tosipaikka tulee, silloin ammutaan kovilla. Ampumakäskyn olisi joutunut antamaan juuri Ruohonen.