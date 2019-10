Jyrki69 koki musiikillisen herätyksensä Hämeenlinnassa – ”Etenkin kirjasto ja Ämy olivat tärkeitä”

Heti puhelinhaastattelun aluksi Jyrki Linnankivi , jonka kaikki tuntevat nimellä Jyrki69, kertoo että Hämeenlinna on hänelle erittäin tärkeä kaupunki.

– Mä oon käynyt kaikki koulut Hämeenlinnassa. Kävin Kaurialaa, Seminaaria ja kirjoitin ylioppilaaksi Lyseosta.

The 69 Eyesin keulakuva kertoo, ettei hän ole pitänyt Hämeenlinnan vuosistaan sen suurempaa meteliä. Valkolakin päähänsä saatuaan hänelle oli tärkeää päästä eteenpäin, joten hän suuntasi Helsinkiin.

– Siellä syntyi rakkaus amerikkalaista populaarikulttuuria, sarjakuvia ja musiikkia kohtaan. Näistä samoista jutuista ammennan edelleen.

– Etenkin Hämeenlinnan kirjasto ja Ämy olivat tärkeitä, laulaja muistelee.

Tärkeitä vaikuttajia teini-ikäiselle Linnankivelle olivat hämeenlinnalaiset yhtyeet Pub Suburb, Pyhäkoulu ja Luigi & Hillbilly Cats.

Etenkin ensin mainittu Pub Suburb ja sen keikat jäivät muistikuviin.

– Pub Suburb oli Hätilästä ja se soitti raakaa MC5-tyylistä katurokkia. Todella vahva bändi, Linnankivi arvioi unholaan jäänyttä yhtyettä.

The 69 Eyes perustettiin tasan 30 vuotta sitten Helsingissä.

Jo tuolloin valettiin ne perustukset, joilla bändi edelleen seisoo. Niin musiikillisesti kuin ulkomusiikillisestikin.

– The 69 Eyesin uuden levyn biiseissä on kaikuja vanhemmista biiseistä. Ja on jotenkin käsittämätöntä, että vanhoissa kuvissa me näytetään samoilta tyypeiltä kuin nykyäänkin, Linnankivi nauraa.

Helsinki Vampires -nimelle on siis vankka peruste.

– Nuoruuden liekki palaa edelleen. Siihen rockbändien liekkiin liittyy sellainen tietty hämmennys ja uteliaisuus, joka elää ensimmäisten keikkojen, ensimmäisten sinkkujen aikaan. Kun kaikki on uutta. Kaikilla se jossain vaiheessa hiipuu, mutta se voi tulla takaisin, Linnankivi maalailee.

The 69 Eyes juhlii kolmekymppisiään äänekkäästi.

Syyskuussa ilmestyi uusi albumi, West End, jolla vierailee Cradle of Filth -yhtyeen laulaja ja perustajajäsen Dani Filth .

Tulossa on myös Amerikan-kiertue ja vastikään yhtye solmi managerointisopimuksen Dez Fafaran kanssa. Fafara ehdotti sopimusta itse, sillä hän on pitkän linjan The 69 Eyes -fani.

– Tällaisia diilejä ei saa rahalla, eikä rockissa nykyään isot rahat liikukaan. Mutta tästä me saatiin älyttömästi uutta energiaa. Kun Dez sanoi, että hän vie bändin uudelleen Amerikan kartalle, se tuntui aivan älyttömän siistiltä.

Linnankivi kertoo, että The 69 Eyes kävi läpi huonompia aikoja vajaa kymmenen vuotta sitten. Rospuuttoajat liittyivät rockmusiikin yleismaailmalliseen alhoon.

– Siinä valossa onkin mielettömän hienoa, että yht´äkkiä tämä onkin relevantti bändi.

Laulaja nauraakin, että The 69 Eyes liikkuu ajassa omassa tahdissaan.

– Kun ei mene muotien mukana, eikä väkisin yritä muuttaa mitään, mitä ei kannata muuttaa, niin jossain vaiheessa tulee uusia tyyppejä jotka kiinnostuvat. Kaikki musajutut tulevat uudestaan ja uudestaan.

Vampyyribändi soittaa tänään harvinaisen keikan Hämeenlinnan Aulanko Areenalla.

– On jokseenkin outoa, että emme ole soittaneet 30 vuoden aikana kuin viisi keikkaa Hämeenlinnassa.

The 69 Eyes on keikkaillut ympäri maapalloa vuosikymmenten ajan, mutta perusasiat ovat edelleen kohdallaan.

– Meillä ei ole konfettisadetta, eikä sellaista kukaan kaipaa. Kyseessä ei ole mikään show, vaan aito rock-keikka. Kun kello lyö kymmenen, me noustaan lavalle ja se on siinä. Muuta ei tarvita. HäSa

The 69 Eyes tänään perjantaina Aulanko Areenalla.