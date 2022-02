The Rasmus voitti UMK-finaalin ja lähtee edustamaan Suomea Euroviisuihin

Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalin on voittanut The Rasmus kappaleella Jezebel. Bändi lähtee edustamaan Suomea seuraaviin Euroviisuihin. Voittaja valittiin yleisöäänien ja kansainvälisen raadin antamien pisteiden perusteella. The Rasmus sai eniten ääniä sekä yleisöltä että raadeilta. Yleisöäänien painotus oli 75 prosenttia, raadin pisteiden 25 prosenttia. Euroviisut järjestetään toukokuussa Italian Torinossa. Suomi esiintyy toisessa semifinaalissa 12. toukokuuta....

