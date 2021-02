Vähintään yhden koronarokoteannoksen on saanut THL:n mukaan Suomessa noin 319 600 ihmistä. Määrä on kasvanut eilisestä yli 17 000:lla. Toisen rokoteannoksen saaneita on noin 77 300. Aiemmin tänään raportoitiin 565 uutta koronavirustartuntaa. Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi nyt 194 ihmistä, joista…

