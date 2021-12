Suomessa on todettu 11 334 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo. Kahden viime viikon aikana on todettu lähes 43 000 tartuntaa, mikä on noin 21 600 tartuntaa enemmän kuin tätä edellisillä kahdella viikolla. THL:n viestinnästä kerrotaan STT:lle, että suuressa luvussa on mukana jonkin verran tartuntoja joulunajan pyhiltä, mutta ei enää niin paljon kuin eilen...

