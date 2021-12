THL: Suomessa todettu yksi omikronvariantin aiheuttama koronatartunta

Suomessa yhdellä ihmisellä on todettu omikronvirusmuunnoksen aiheuttama koronavirustartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan tartunnan saanut on helsinkiläinen, jonka oireet ovat lievät. Hän on saanut kaksi rokotetta. Husin mukaan perheenjäsenet on testattu ja heidän testituloksiaan odotetaan. Tartunnan saanut oli palannut Ruotsista. Myös muilla samaan seurueeseen kuuluvilla on jo todettu...

