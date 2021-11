THL: Suomessa tutkitaan kahta koronatapausta, joita epäillään uudeksi omikronmuunnokseksi

Suomessa tutkitaan kahta koronatapausta, joita epäillään uudeksi omikronmuunnokseksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella henkilöllä on ollut kontakti ulkomaille. THL ei halua paljastaa, mistä maista on kyse ennen kuin varmistuu, onko kyseessä omikronmuunnos vai ei. PCR-testeillä otetuissa kahdessa näytteessä on havaittu viruksen S-geenissä oleva deleetio, mikä viittaa siihen, että kyseessä on...

