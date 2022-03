THL suosittelee neljättä koronarokoteannosta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille neljättä koronarokoteannosta. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. THL kuitenkin arvioi, ettei neljättä annosta tarvita, jos on saanut kolme annosta ja sairastanut koronavirustaudin. Suosituksen piiriin kuuluvia henkilöitä on yhteensä noin 300 000, THL kertoo tiedotteessaan. Suosituksella...

