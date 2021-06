Suomessa todettu 145 uutta koronatartuntaa, THL:n järjestelmässä häiriö

Suomessa on tänään raportoitu 145 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo THL:n johtaja Mika Salminen tekstiviestitse STT:lle. Uusista tartunnoista 91 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päijät-Hämeessä on todettu 11 ja Varsinais-Suomessa 10 tartuntaa. THL:n tilastojärjestelmän rajapinnassa on tekninen häiriö, jonka vuoksi sieltä ei ole tänään saatu tavalliseen tapaan tietoa uusista koronatartunnoista. Salminen kertoi uusien tartuntojen…