THL:n uusi suositus: neljänsiä koronarokotuksia tietyille väestöryhmille jo tässä kuussa – epidemia voi Suomessa kiihtyä loppukesästä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia kaikille yli 60-vuotiaille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville jo tässä kuussa tai viimeistään elokuun alusta alkaen.

Suosituksen mukaan kunnat voivat tästä kuusta alkaen ja alueellisen epidemiatilanteen mukaan tarjota neljänsiä rokoteannoksia portaittain alkaen henkilöistä, joilla on suurin lääketieteellinen riski vakavalle koronataudille.

Ensimmäisenä olisivat 70–79-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin, toisena 18–69-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat ja kolmantena 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin.

– Kaikista suurin riskitekijä on ikä ja toiseksi suurin erilaiset lääketieteelliset riskit. Vakavasti immuunipuutteiset vertautuvat kaikkein vanhimpiin ja heille neljänsiä annoksia on annettu jo kauan, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo STT:lle.

Lääketieteellisiä riskitekijöitä ovat muun muassa krooniset munuais- ja keuhkosairaudet, lääkehoitoinen kakkostyypin diabetes, jatkuvaa lääkitystä vaativa astma sekä uniapnea.

THL:n tuore suositus ei toistaiseksi koske 12–17-vuotiaita riskiryhmäläisiä eikä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) lasten alatyöryhmä käsittelee lasten koronarokotusohjelman jatkoa elokuun alussa.

Nohynekin mukaan alle 60-vuotiailla, riskiryhmään kuulumattomilla kolmen rokoteannoksen antama suoja on erittäin hyvä ja heillä riski vakavaan tautiin on paljon pienempi.

– Pitää muistaa, että jos ihmisellä on hyvä suoja (tautia vastaan), ei ole syytä antaa tehosteita. En osaa vielä tarkasti sanoa, milloin alle 60-vuotiaiden rokottaminen tulisi kyseeseen. Se riippuu ihan siitä, miten epidemia kehittyy.

Epidemia voi kiihtyä loppukesästä

Suomessa koronatapausmäärät laskivat kesä–heinäkuun vaihteeseen asti, mutta heinäkuun alusta lähtien sairaalassa hoidettavien määrä on lievästi noussut.

Osassa Euroopan maita ja myös osassa Suomea BA.4- ja BA.5-virusvariantit ovat olleet koronaviruksen valtavariantteja jo kesäkuun puolivälistä lähtien. Niiden tiedetään kuitenkin väistävän hyvin sekä rokotteiden että sairastetun taudin tuomaa suojaa.

– BA.4- ja BA.5-varianttien takia epidemia voi Suomessakin kiihtyä jo loppukesästä. Neljännen rokotuksen ottaminen viimeistään elokuun alussa antaa ikääntyneille ja riskiryhmille lisäsuojaa vakavaa tautia vastaan hieman alkuperäistä aikataulua aiemmin, Nohynek sanoo.

Tällä hetkellä epidemiatilanne on Nohynekin mukaan kohtuullisen rauhallisessa tilanteessa, vaikka sairaalahoitoa tarvitsevien sekä koronatartuntojen määrät ovat lähteneet lievään nousuun.

– Tartuntaluvut eivät ole kovin luotettavia, sillä pcr-testejä ei tehdä tällä hetkellä niin paljon kuin esimerkiksi kotitestejä, joiden tulokset taas eivät välity meidän rekisteriimme.

Trendi kaikkialla Euroopassa on se, että tartuntamäärät ovat lievästi noususuuntaisia. Sen sijaan erikoissairaanhoidon ja tehohoidon lukemat sekä kuolemamäärät ovat hyvin rauhallisia, Nohynek sanoo.

– Se kertoo siitä, että BA.4- ja BA.5-variantit eivät aiheuta samalla tavalla vakavia tautimuotoja suhteessa tartuntojen määrään.

Siksi Nohynek näkeekin epätodennäköisenä, että esimerkiksi yleinen maskisuositus olisi tekemässä paluuta suomalaisten arkeen.

– Toistaiseksi linja on ollut se, että jokainen voi suojautua halutessaan. Vaikea nähdä, että tulisi samanlaisia suosituksia tai rajoituksia kuin epidemian alussa. Suoja näitä viruksia vastaan on tällä hetkellä paljon parempi, kiitos rokotusten ja sairastetun taudin. Immuniteetti on ihan toista luokkaa kuin mitä se vuosi sitten oli.

Uusia rokotteita syksyllä

Valtaosalla ikääntyneistä sekä riskiryhmiin kuuluvista suomalaisista kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut yli kuusi kuukautta. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut kolme kuukautta.

Tällä hetkellä rokotetilanne on Suomessa hyvä ja rokotteita on Nohynekin mukana riittävästi nyt annettuihin suosituksiin. Neljänsiä koronarokoteannoksia annetaan vielä ainakin elokuussa valmisteilla, joita Suomessa on tällä hetkellä käytössä.

THL:n mukaan nykyiset rokotteet eivät anna kovin hyvää tai pitkäkestoista suojaa BA.4- ja BA.5-varianttien aiheuttamalta tartunnalta tai lievältä taudilta, mutta rokotukset tai niiden ohella sairastettu tauti suojaavat hyvin myös näiden varianttien aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta.

Varta vasten koronaviruksen eri variantteja vastaan räätälöityjä rokotteita saadaan näillä näkymin käyttöön myöhemmin syksyllä. Nohynekin mukaan niitä saattaisi olla saatavissa jopa syyskuussa.

– Euroopan lääkeviranomainen on kertonut antavansa lausuntoja niistä syyskuun aikana. Tässä on tavallaan kahta koulukuntaa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen on sanonut haluavansa BA.4- ja BA.5-räätälöityjä rokotteita, joiden saanti menee vähän pidemmälle. Euroopan lääkeviranomainen taas on linjannut, että myös BA.1-räätälöidyt rokotteet olisivat hyviä, koska ne laajentavat niin sanottua antigeenikirjoa. Heidän mielestään ei ole järkevää metsästää mitään yhtä tiettyä muuntunutta virusmuotoa vaan tärkeintä on se, että laajennetaan rokotesuojan pohjaa koko ajan, Nohynek kertoo.

Nohynekin mukaan lääkefirmat ovat jo toukokuun aikana lähteneet tuottamaan omalla riskillä BA.1-räätälöityjä rokotteita, joten niitä on jo varastossa ja siksi niitä voisi olla mahdollista saada jo syyskuussa.

Uuden suosituksen taustalla ECDC:n ja EMA:n suositus

THL:n uuden suosituksen taustalla on Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) sekä Euroopan lääkeviraston (EMA) 11. heinäkuuta antama suositus, jonka mukaan maiden tulisi välittömästi alkaa tarjota neljänsiä rokoteannoksia kaikille 60–79-vuotiaille sekä vakavan koronataudin riskiryhmille.

– ECDC:n ja EMA:n antaman suosituksen jälkeen olemme keskustelleet alueiden kanssa mahdollisuudesta aikaistaa rokotuksia. Uuden suosituksemme myötä kunnat voivat alkaa tarjota neljänsiä annoksia jo heinäkuussa, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Alun perin suositus oli, että neljänsiä rokotuksia laajennettaisiin asteittain eri ryhmille 15. elokuuta alkaen.

Suomessa kunnat järjestävät rokotukset ja kertovat, mistä ja milloin koronarokotuksen voi saada. THL suosittelee seuraamaan kuntien viestintää koronarokotuksista.