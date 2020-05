Thyssen Krupp suurissa vaikeuksissa – SSAB on neuvotellut sen terästeollisuuden ostamisesta

Teräsyhtiö SSAB saattaa ostaa osia Thyssen Kruppista. Eurooppalaisten talouslehtien mukaan saksalainen teräsjätti neuvottelee muun muassa SSAB:n kanssa myydäkseen niin sanotun hiiliteräksen valmistuksensa.

Thyssen Krupp ei ole kiistänyt neuvotteluja. Yhtiö on ilmoittanut, että se ei sulje mitään vaihtoehtoa pois. SSAB ilmoittaa, että se ei kommentoi markkinahuhuja.

Asiantuntijat eivät usko, että SSAB hankkisi suurta osaa Thyssen Kruppista. Thyssen Kruppin Steel Europe -divisioona on liikevaihdoltaan hieman SSAB:tä suurempi. Jos SSAB ostaisi koko tuotannon, se saisi niskoilleen velkoja ja Thyssen Kruppin vaikeuksia.

Analyysiyhtiö Kepler Cheuvreuxin analyytikko Ola Södermark ei usko suurkauppaan.

– Ehkä SSAB on kuitenkin kiinnostunut pienemmistä osista tai jostain erikoisalasta, ”nichestä”, sanoo Södermark aikakauslehti Talouselämässä.

Södermarkin mukaan SSAB on Rautaruukin hankinnan jälkeen tyytyväinen rakenteensa.

– En usko heidän haluavan suurempaa altistusta autoteollisuudelle tai ottavan osaa Euroopan terästeollisuuden suureen konsolidaatioon.

Jos SSAB ostaisi osia Thyssen Kruppista, se saattaisi muuttaa yhtiön nykyisten yksiköiden roolia. Yritysjärjestelyllä voisi siten olla iso vaikutus SSAB:n kiinnostukseen kehittää ja jatkaa tuotantoa eräissä nykyisissä Suomen ja Ruotsin yksiköissä.

SSAB:n strategiana on kasvattaa erikoislujien terästen valmistusta. SSAB Special Steel -divisioonalla tarkoitetaan Oxelösundin erikoisvalssattuja teräksiä. Laajasti erikoisteräksillä tarkoitetaan myös esimerkiksi Hämeenlinnan tehtaan kylmävalssattuja ja kuumasinkittyjä erikoislujia teräksiä, joita käytetään erityisesti autoteollisuudessa.

SSAB on keskittänyt pinnoitettujen terästen valmistusta Hämeenlinnaan. Hämeenlinnan tehtaan kylmävalssaukseen ja sinkki 3 -linjaan on myös investoitu kymmeniä miljoonia euroja viime vuosina.

Suomesta ei juuri löydy analyytikkoja, joiden toimenkuvaan kuuluisi SSAB. Pankeissa ja analyysiyhtiöissä nämä tehtävät on siirretty vastikään muualle, lähinnä Ruotsiin.

Thyssen Kruppin viimeisen puolen vuoden liikevaihto oli 15,9 miljardia euroa. Konserni tuotti tappiota runsaat 1,3 miljardia euroa. Yhtiö ui raskaassa velkalastissa, ja sen velat ovat niin sanotussa roskalainaluokassa. Teräsyhtiö joutui juuri myymään hyvin kannattavan hissiteollisuutensa, jota tavoitteli turhaan myös suomalainen Kone.

Thyssen Krupp neuvotteli Steel Europe -divisioonan yhdistämisestä intialaiseen Tataan. EU kuitenkin tyrmäsi kaupan viime vuonna, sillä Tata Steel Europe olisi haukannut erittäin suuren osuuden Euroopan teräsmarkkinoista.

– Kartoitamme laajasti vaihtoehtoja. Se tarkoittaa, että kaikki konsolidaation muodot tutkitaan, mukaan lukien yhdistymiset, myynnit, ostot sekä se, että kehitämme yksikköä itsenäisesti, Thyssen Kruppin toimitusjohtaja Martina Merz sanoi uutistoimisto Reutersille viime viikolla.

Ruotsalainen talouslehti Dagens Industri kommentoi, että ”saksalaista hankinta” olisi SSAB:lle äärimmäisen täynnä riskejä. Lehti sanoo kuitenkin, että jonkun täytyy ottaa aloite eurooppalaisen terästeollisuuden konsolidoinnissa.

Autoteollisuus on erittäin tärkeä kumppani Thyssen Kruppille. Koronaepidemia on ajanut sen ja Euroopan autoteollisuuden yhä pahempiin vaikeuksiin. HÄSA

Vanhat yritykset kuolleet,

Läntisessä Euroopassa on tapettu terästuotantoa ja -yhtiöitä kuin kärpäsiä viime vuosikymmeninä. Suuria ja vanhoja teräsyhtiöitä on yhdistetty, tuotantoa on myyty ja tehtaita lakkautettu.

Perinteiset teräsyhtiöt teollistivat läntisen Euroopan. Muu teollisuus on pyörinyt pitkälle näiden yhtiöiden teräksellä.

Friedrich Krupp perusti teräsvalimon vuonna 1811. Krupp työllisti yksin Essenin kaupungissa satojatuhansia ihmisiä ennen ensimmäistä maailmansotaa. August Thyssen perusti Thyssenin vuonna 1860. Krupp ja Thyssen yhdistyivät vuonna 1999.

Ranskan, Espanjan ja Luxemburgin suuret teräsyhtiöt Usinor, Aceralia ja Arbed yhdistyivät Arceloriksi vuonna 2002. Arcelorilla oli tuolloin 310 000 työntekijää. Arcelort ja intialainen Mittal Steel yhdistyivät vuonna 2006 Arcelor Mittaliksi, jonka pääjohtaja ja pääomistaja on Lakshmi Mittal.

Hollantilainen Koninklijke Hoogovens and British Steel yhdistyivät Corus Groupiksi vuonna 1999. Intialainen Tata Steel osti Coruksen vuonna 2007 ja muodosti siitä Tata Steel Europen. Corus ja Tata ovat molemmat myyneet ja leikanneet liiketoimintaa isolla veitsellä.

Britannian suurta ja perinteikästä British Steeliä, jota työllisti vielä 1970-luvulla satojatuhansia brittejä, ei pidä sotkea uuteen British Steeliin. Tämä Britannian terästeollisuuden jäänteistä koottu yhtiö työllistää noin 4 000 henkilöä ja sen omistavat kiinalaiset.

Useiden myytyjen kansallisten yhtiöiden takana on useiden kansallisten yhtiöiden fuusio. Domnarvets Jernverk, Norbottens Järnverk ja Oxelösunds Järnverk perustivat vuonna 1978 SSAB:een, jonka nimi oli alun perin Svenska Stål. Domnarvets kuului Stora Kopparbergs Bergslags -konserniin, jonka liiketoiminnan ruotsalaiset sanovat käynnistyneen jo 1200-luvulla.

Rautaruukki, joka perustettiin vuonna 1960, oli valtiollinen teollistamishanke. SSAB osti osakevaihdolla suomalaisen Rautaruukin vuonna 2014. Yhtiöt olivat tuolloin liikevaihdoltaan kutakuinkin yhtä suuria, mutta Rautaruukki oli raskaasti tappiollinen ja SSAB tuotti pientä tulosta.

Terästeollisuuden alasajo on ollut ja on kipeä paikka useilla alueilla. Kun terästehdasta on lakkautettu, jopa paavi on vedonnut sen säilyttämisen puolesta. Tehtaiden lakkauttamisesta on syntynyt joukkotyöttömyyttä ja köyhyyttä. Eräissä maissa ay-liike protestoi äänekkäästi tehtaiden lakkauttamisesta. Ranskassa terästeollisuuden työntekijöiden ay-toiminta on lepeniläisten ja kommunistien käsissä.

EU:ssa terästeollisuuden tilanteeseen on puututtu ainakin kirjallisesti. Komissio esimerkiksi antoi parlamentille tiedonannon ”kilpailukykyisen ja kestävän terästeollisuuden toimintasuunnitelmasta” vuonna 2013. Suunnitelman kustannus- ja tuotantotavoitteet eivät ole toteutuneet millään tavoin. Tuotanto EU-maissa on yhä pudonnut.