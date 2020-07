Tiedätkö oman pituutesi? – Jos aikuisiän pituus on lyhentynyt neljä senttiä tai enemmän, voi kyse olla selän nikamien murtumista

Myös aikuisiällä on tärkeää seurata omaa pituuttaan säännöllisesti. Mikäli pituutesi on lyhentynyt, on syytä selvittää osteoporoosin mahdollisuus.

Koska pituutesi mitattiin viimeksi? Tiesitkö, että pituus voi muuttua aikuisiällä? Jos muistat nuoruutesi pituuden, saatat yllättyä seuraavassa mittauksessa. Tiedätkö nykyisen pituutesi? Suomen Luustoliitto on listannut pituuteen liittyviä fiktioita ja faktoja.

Fiktiota: Aikuiselta pituutta kysyttäessä miehet yleensä kertovat armeija-aikaisen ja naiset kouluaikaisen pituutensa. Se siitä.

Faktaa: Tosiasiassa aikuisen kannattaa seurata omaa pituuttaan. Jos aikuisiän pituus on lyhentynyt neljä senttiä tai enemmän, voi kyse olla osteoporoosin aiheuttamista selän nikamien murtumista.

Fiktiota: Toinen harhaluulo onkin, että yleensä nikamamurtuman huomaa.

Faktaa: Näin se ei aina ole: nikamamurtuma voi olla myös oireeton tai se voi ilmetä ohimenevänä keskiselän kipuna, jota on kuvitellut noidannuoleksi. Tai se voi oireilla vaikkapa vain lenkkeilyn yhteydessä. Moni lääkärikään ei tunnista osteoporoottista nikamamurtumaa, sillä toteamiseen tarvitaan yleensä röntgenkuva.

Fiktiota: Kolmas harhaluulo liittyykin nimenomaan nikamamurtumien vaikutuksiin: jos kerran nikamamurtuma ei aina oireile, eihän siitä sen kummemmin kannata välittää.

Faktaa: Olisikin näin. Nikamamurtuma on tosiasiassa suuri riski seuraaviin osteoporoottisiin murtumiin ja ennen kaikkea seuraavaan nikamamurtumaan. Lisäksi uudet nikamamurtumat ovat yleensä aiempaa vaikeampia.

Mitä kumara asento tarkoittaa

Olet varmaankin nähnyt kumarassa kävelevän ihmisen. Saattaa olla, että häneltä on murtunut useita nikamia. Kumara asento voi tarkoittaa, että hengittäminen on vaikeaa, kävelykyky on heikentynyt ja tasapainon ylläpito on hankalaa, selkä on kroonisesti kipeä, yksinkertaistenkin kotiaskareiden teko voi olla mahdotonta ja elämänlaatu on heikentynyt. Nikamamurtumat lisäävät myös kuolleisuutta.

– Omalla äidilläni oli osteoporoosin vuoksi murtunut useita nikamia. Hänen viimeiset elinvuotensa olivat täynnä monenlaista kärsimystä ja hän tarvitsi apua tavallisiin arjen askareisiin, Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm kertoo.

Huonosti tunnettu kansansairaus

Lisäksi nikamamurtuman lisätessä seuraavan murtuman riskiä saattaa seuraava murtuma olla jokin hyvin vammauttava murtuma, kuten lonkkamurtuma.

Niinpä myös aikuisiällä on tärkeää seurata omaa pituuttaan säännöllisesti. Mikäli pituutesi on lyhentynyt, on syytä selvittää osteoporoosin mahdollisuus.

Osteoporoosi on huonosti tunnettu kansansairaus. Osteoporoosia sairastaa 400 000 suomalaista ja luuston haurastumisesta johtuvia murtumia tulee jopa 40 000 vuosittain.

Osteoporoosia voidaan hoitaa, mutta se on tärkeää pysäyttää ajoissa.

Tee luustotesti: www.luustoliitto.fi/tee-luustotesti