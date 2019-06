Tievarsilla tehtävät niittotyöt takaavat tiellä liikkujan turvallisuuden

Kesäkuun alkaessa tienvarsien kasvillisuus on päässyt kunnolla kasvuvauhtiin ja jokakesäiset tienvarsiniitot ovat taas ajankohtaisia.Tienvarsien niittotyöt herättävät vilkasta keskustelua joka kesä. Teiden kunnossapidon asiantuntija Heikki Lappalainen perustelee tarvetta tienvarsien siistimiselle painavin...

Kesäkuun alkaessa tienvarsien kasvillisuus on päässyt kunnolla kasvuvauhtiin ja jokakesäiset tienvarsiniitot ovat taas ajankohtaisia.Tienvarsien niittotyöt herättävät vilkasta keskustelua joka kesä. Teiden kunnossapidon asiantuntija Heikki Lappalainen perustelee tarvetta tienvarsien siistimiselle painavin syin.– Aivan teiden kupeessa rönsyilevä kasvillisuus on turvallisuusriski, Lappalainen toteaa.Tienvarsien niitoissa on kyse kaikkien tiellä liikkujien turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä. Niitoilla pyritään takaamaan tiellä…