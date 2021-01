Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomariksi

Tasavallan presidentti on nimittänyt hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Tiina Hyvärisen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomariksi. Hämeenlinnan käräjäoikeudesta lakimiesuransa aloittanut Hyvärinen on toiminut Hämeenlinnassa myös kihlakunnansyyttäjänä. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa Hyvärinen on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien osaston johtajana, hallinto-oikeustuomarina ja hallinto-oikeuden esittelijänä. Lisäksi Hyvärinen on työskennellyt koulutusasiantuntijana oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla sekä hankejohtajana hallinto- ja erityistuomioistuinten HAIPA-hankkeessa. Vuonna 1970 syntynyt Hyvärinen on Suomalaisen…

