Tiistaiaamun liikennesää on petollinen – Yön pakkanen jäädytti märät tienpinnat

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Kanta-Hämeessä. Ajokeli on huono lumi- tai räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.Kanta-Hämeessä satoi monin paikoin lunta maanantai-illan ja tiistain vastaisen yön aikana. Yöllä lämpötila laski pakkaselle, mikä jäädytti märkiä ja suolaamattomia tienpintoja. Talvirenkailla kulkeville ajokeli on turvallinen mutta kesärenkailla liikenteeseen ei kannata lähteä.Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Kanta-Hämeessä on tiistaina pääosin…