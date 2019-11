Seminaarin vuokrasopimuksen esitellyt virkamies istui kahdella jakkaralla

Hämeen Sanomien selvityksessä on paljastunut vakava intressiristiriita Seminaarin koulun vuokraamisessa. Hämeenlinnan tuolloisella tilaajajohtajalla, nykyisellä strategiajohtajalla Markku Rimpelällä oli sivutoimisen yritystoimintansa kautta kytkös vuokranantajaan ja tilojen kehittämiseen.

Vuokrasopimuksen syntyyn keskeisesti vaikuttamassa olleen Rimpelän yhtiö oli mukana SYK:n johdolla toteutetussa tutkimus- ja kehityshankkeessa. Yhtiön rooli hankkeessa liittyi suoraan Seminaarin tilojen tuleviin muutostöihin, joiden suunnittelijana toimi Rimpelän yhtiökumppani.

Rimpelän yhtiön tutkimushankkeesta sovittiin ennen vuokraneuvottelujen alkamista. Suunnittelutyöt tilattiin Rimpelän yhtiökumppanilta ennen kuin vuokrasopimus tehtiin. Rimpelä osallistui vuokraneuvotteluihin ja teki päätösesitykset.

Yhteistyö alkoi SYK:n johtajan aloitteesta

Tampereen yliopisto päätti opettajakoulutuksen lakkauttamisesta kesäkuussa 2011. Tämän jälkeen kaupunki alkoi neuvotella Seminaarin tilojen vuokraamista Suomen Yliopistokiinteistöt oy:ltä (SYK). Rimpelä edusti neuvotteluissa kaupunkia, vaikka hän oli jo neuvottelujen alkaessa yhteistyössä SYK:n kanssa oman yhtiönsä kautta.

Yhteistyö oli Rimpelän mukaan alkanut SYK:n tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavan johtajan Olli Niemen aloitteesta alkusyksystä 2010.

– Vuoden 2010 yhteydenotto oli se ensimmäinen yhteydenotto ja siitä ruvettiin kehittämään tätä hanketta, Rimpelä sanoo.

Tuolloin Tampereen yliopisto harkitsi opettajakoulutuksen lopettamista Hämeenlinnassa. Yliopistolta tyhjilleen jäävät tilat omisti SYK ja Hämeenlinnan kouluverkon suunnittelua johti Rimpelä.

”Vaarana oli, että meillä on tyhjä kiinteistö”

Tamperelaisten Rimpelän, arkkitehti Heikki Lumisen ja vienninedistäjä Juha Seppäsen perustaman Finnish Education Group FEG oy:n rooliksi sovittiin SYK:n tutkimushankkeessa Hämeenlinnan ja Oulun Normaalikouluihin rakennettavien uusien oppimistilojen tutkiminen. SYK:n Niemi kiistää yhteistyön liittyneen mitenkään Rimpelän virka-asemaan, mutta kertoo lähestyneensä kolmikkoa nimenomaan Seminaarin tilat mielessään.

– Vaarana oli, että meillä on tyhjä kiinteistö Hämeenlinnassa, jolle meillä ei ole mitään käyttöä. Me otettiin tavoitteeksi, että tehdään Hämeenlinnaan kaupungille ehdotus, että tästä normaalikoulusta tehdään moderni oppimisympäristö ja pyydetään siihen Lumisen Heikki suunnittelijaksi, Niemi kertoo.

Rimpelän tuore yhtiökumppani siis suunnitteli oman arkkitehtitoimistonsa kautta SYK:n laskuun Seminaarin remonttia. Samaan remonttiin liittyen Rimpelän ja Lumisen yhteisen yhtiön oli tarkoitus tehdä tutkimusta SYK:n alaisessa tutkimushankkeessa. Samaan aikaan Rimpelä oli lasten ja nuorten palveluiden tilaajajohtajana keskeisesti vaikuttamassa siihen, vuokrataanko tilat kaupungille.

– Näillä muutoksilla me saatiin sitten Hämeenlinna vuokraamaan se koko koulu meiltä. Eli sen sijaan, että meillä olisi jäänyt se käsiin, niin yhtäkkiä Hämeenlinnan kaupunki vuokrasi meiltä koko kiinteistön, sanoo Niemi.

”Projekti osoittautui hirveän hyväksi”

Vuokrasopimuksesta päätettiin lopullisesti lasten ja nuorten lautakunnassa keväällä 2012 Rimpelän esittelystä. Niemi uskoo juuri Lumisen suunnitelmien vaikuttaneen ratkaisevasti kaupungin haluun vuokrata Seminaarin tilat.

– Tämä meidän projekti osoittautui sitten siinä mielessä hirveän hyväksi, että me huomattiin, että tällä systeemillä me saatiin vuokrattua se talo heille, koska me uudistettiin se oppimisympäristö moderniksi. Sellaista vanhanaikaista koulua me emme olisi ikinä kyenneet vuokraamaan Hämeenlinnalle, Niemi sanoo.

Rimpelä kertoo Hämeen Sanomille myös Olli Niemen osallistuneen SYK:n edustajana Seminaarin tilojen vuokraamista koskeviin neuvotteluihin.

– Olli oli varmaan kehitysjohtajan roolissa siinä mukana – ja olikin – mutta totta kai toimitusjohtajan kanssa siinä käytiin ne neuvottelut niistä vuokrista ja kyllä (Hämeenlinnan) tilapalvelut on olleet kuvioissa mukana koko ajan, Rimpelä sanoo. HÄSA

Niemi ja Rimpelä: ei ole vaikutettu virkatoimiin Tilaajajohtaja Markku Rimpelä sai puhtaat paperit esteellisyysselvityksessä vuonna 2011. Kaupunginlakimiehen arvio perustui Rimpelän kertomaan. Hämeenlinnan strategiajohtaja Markku Rimpelä ja Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) entinen johtaja Olli Niemi vakuuttavat, että Rimpelän yhtiön Finnish Education Group FEG:n ja SYK:n yhteistyöllä ei ole ollut vaikutusta eikä sillä ole pyritty vaikuttamaan Rimpelän virkatoimiin. Rimpelä kertoo joka vaiheessa tarkoin varmistaneensa, ettei tule yritystoimintansa vuoksi esteelliseksi virkatoimissaan. Asia tuli hänen mukaansa ajankohtaiseksi, kun FEG päätyi laskuttamaan Hämeenlinnan tilapalveluja 20 000 eurolla syksyllä 2011 osana SYK:n tutkimushanketta. Hämeen Sanomat on käsitellyt asiaa jutussaan vuonna 2016. Tuolloin FEG:n ja SYK:n yhteistyön laajuus sekä sen kytkös Seminaarin kouluun ei ole tullut tietoon. Hämeenlinnan tilapalvelujen johtaja Raili Salminen teki helmikuussa 2011 päätöksen osallistua Tekesin tukemaan rakentamisen tutkimusohjelmaan 80 000 eurolla. Salminen kertoo saaneensa tietää Rimpelän kaksoisroolista, kun FEG laskutti tilapalveluilta ensimmäiset 20 000 euroa syksyllä 2011. Rimpelä muistelee kertoneensa asiasta jo kesällä. Helmikuussa tehdyn sopimuksen mukaan kaupunki saisi 80 000 euron maksua vastaan käyttöönsä hankkeessa syntyvän koulurakentamisen opaskirjan sekä uudenaikaisia oppimistiloja koskevaa koulutusta opettajille. Nämä olivat asioita, joille nimenomaan Rimpelän yhtiö haki Tekes-rahoitusta. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Kaupunginjohtaja Tapani Hellsténin pyynnöstä tehtiin marraskuussa 2011 selvitys Rimpelän yritystoiminnasta. Sen teki kaupunginlakimies Merja Korhonen , joka kirjoitti asiasta lausunnon. Juuri tämän selvityksen perusteella Rimpelä katsoo olleensa esteetön esittelemään Seminaarin vuokraamista koskevat päätökset lautakunnassa. – Siis kun minä nämä asiat kerroin lakimiehelle, niin minä kerroin nämä kaikki silloin. Se päätös mikä minulle siitä tuli, niin sitä ei koettu, että olisin esteellinen, Rimpelä sanoo. Kaupungilla ei ole tallessa tätä kaupunginlakimiehen lausuntoa, kuten ei myöskään Rimpelän sen pohjaksi antamaa selvitystä. Kaupunginlakimiehen mukaan asiakirja oli laadittu kaupungin sisäiseen käyttöön, eikä sitä sen vuoksi ole arkistoitu. Hämeen Sanomat sai Rimpelältä kopion lausunnosta, mutta ei hänen antamastaan selvityksestä, johon lausunto viittaa. Lausunnossa todetaan, että “Rimpelän mukaan hänen yritystoimintansa ei ole aiheuttanut virantoimituksessa esteellisyystilanteita”. Korhonen kertoo lausuntonsa väitteen Rimpelän esteettömyydestä perustuneen puhtaasti tältä saatuun selvitykseen. – Minä en ole voinut tuota selvitystä kirjoittaessa enkä sen jälkeen olla mukana arvioimassa mahdollista esteellisyyttä, vaan kirjoitus on perustunut Rimpelän ilmoitukseen siitä, ettei esteellisyystilanteita ollut ollut. En ole ollut tekemisissä asian kanssa tuon jälkeen. Olen kuullut Yliopistokiinteistöt oy:stä ja FEG oy:stä, mutta en siinä valossa ja tarkoituksessa kuin nyt esitätte asian minulle, Korhonen vastasi sähköpostilla Hämeen Sanomien haastattelupyyntöön.