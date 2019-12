Tilaajajohtajan yritys teki töitä Nummikeskus-hankkeessa – Rimpelä kiistää, että yritys olisi saanut rahaa

Hämeenlinnan nykyisen strategiajohtajan Markku Rimpelän yrityksen Finnish Education Groupin (FEG) nimissä on tehty myös töitä, jotka liittyvät Nummikeskuksen rakentamiseen.

Rimpelä oli Hämeenlinnan tilaajajohtajana keskeinen virkamies ja esittelijä keskuksen rakentamisessa.

Finnish Education Group teki Nummikeskuksen rakentamisesta projektin Hundred-yhtiölle, joka on ilmoittanut kaupparekisteriin nimekseen HundrED.org.

Rimpelä kiistää, että Finnish Education Group olisi saanut rahaa hankkeesta.

– FEG:lle kukaan ei ole maksanut mitään. Projektiin on otettu Cookbook lähteeksi ja sieltä yhteistoiminnallisen suunnittelun prosessi. Projektin rahoitti Hundred.

Cookbook on FEG:n tekemä julkaisu, joka on nimetty nykyaikaisen oppimisympäristön rakentamisen oppaaksi.

Ei sopimusyhteistyötä

Rimpelän mukaan FEG:llä ei ole ollut sopimuksellista yhteistyötä Nummikeskuksen rakentamiseen osallistuneiden yhtiöiden kanssa.

– Joissakin yhteisissä tilaisuuksissa olemme käyneet puhumassa toivotuista aiheista. YIT, Caverion ja Linja-arkkitehdit ovat hankkineet Cookbookeja omaan käyttöönsä, Rimpelä kertoo.

Hundred kertoo nettisivuillaan, että FEG on tehnyt sille Huomisen koulua rakentamassa -projektin, jossa kuvataan Nummen koulun rakennusprojektin vaiheita yhteistyössä koulun rakentajien kanssa. Projektin tekijöiksi nimetään Rimpelä ja hänen yhtiökumppaninsa Heikki Luminen sekä oppimaisematutkija Markku Lang . Projektin kuvauksessa kerrotaan, että siihen on osallistunut myös kaksi Opetushallituksen virkamiestä.

– Projekti tehtiin yhteistyössä Nummikeskuksen hankinta-, suunnittelu- ja rakentamisprosessiin osallistuneiden kanssa, Rimpelä sanoo.

Isot tulot yrityksellä

Hämeenlinnan tilaajajohtajana Rimpelä esitteli vuosina 2014–15 kaikki tärkeimmät lasten ja nuorten lautakunnan päätökset, jotka johtivat Nummikeskuksen rakentamiseen. Rimpelä johti myös ”toiminnallisen suunnitelman” ohjausryhmää, joka käytännössä määritteli Nummikeskuksen tiloja.

Kun Hämeenlinna teki Rimpelän esityksestä Seminaarin koulusta vuokrasopimuksen, Rimpelä teki tutkimustyötä tulevan vuokranantajan Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa ja tilojen muutostyöt suunnitteli Rimpelän yhtiökumppani. https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/tilaajajohtaja-rimpela-istui-kahdella-jakkaralla-959438/

FEG on kerännyt lähes 700 000 euron tulot vuosina 2012–17 päättyneiltä tilikausilta. Kun Hämeenlinnan kaupunki teki vuosina 2014–15 päätöksiä Nummikeskuksen rakentamisesta, FEG:n liikevaihto, valmistus omaan käyttöön ja muut tuotot olivat noin 300 000 euroa.

– Liikevaihtoa syntyy, kun osakkaat tekevät yhtiöön laskutettavia töitä, joita ei kuitata palkkioina tai osinkoina.

Rimpelä vastaa kysymykseen, mistä rahat ovat tulleet, viittaamalla FEG:n verkkosivuilla nimettyihin projekteihin (https://www.feg.fi/feg-julkaisut.html). Niissä nimetään kumppaneiksi Martela, By Niemi, DC-Oneline, AV-Online, Suomen yliopistokiinteistöt, Isku ja yliopistot.

”Päätöksiä ei tarvita”

Yleensä kaupungin ja sen henkilöstön osallistumisesta johonkin yksityiseen hankkeeseen on tehtävä hallinnollinen päätös. Rimpelän mielestä erillistä päätöstä ei tarvittu.

– Kaupunki on ollut mukana, koska esimerkkinä on käytetty juuri valmistunutta Nummikeskusta. Kaupungin edustajien mukanaolo on ollut normaalia virkatyötä, josta ei tarvitse tehdä eri päätöksiä.

Nummikeskus rakennettiin leasing-rahoituksella ja elinkaarimallilla. Kaupunki ei siten tehnyt tavanomaisia urakkasopimuksia rakentamisesta. YIT ja Caverion vastaavat rakennuksesta. Kaupunki maksaa siitä leasing-vuokraa 25 vuotta.

Finnish Education Groupin kirjoittamassa raportissa kerrotaan, että ”tilaajat tekivät jatkuvasti yhteistyötä toiminnallisen suunnitelman toteuttamisen eri vaiheita koordinoivan ohjausryhmän ja suunnittelukokouksiin osallistuvien käyttäjien kanssa”.

Rimpelä omistaa puolet

Finnish Education Groupin keskeinen teema on ollut avoin oppiympäristö, jonka periaatteita on noudatettu Seminaarin koulun ja Nummikeskuksen suunnittelussa.

Rimpelä omistaa kaupparekisterin mukaan nykyisin puolet Finnish Education Groupista. Hän on tehnyt kaupungille sivutoimi-ilmoituksen kolmanneksen omistuksestaan. Kaupunginlakimies Merja Korhosen mukaan Rimpelä on ilmoittanut kaupungille, että muutoksia ei ole tapahtunut.

Markku Rimpelä ei halunnut vastata kysymyksiin Nummikeskuksesta ja Finnish Education Groupin konsultoinnista suullisesti. Hänelle lähettiin kysymykset sähköpostilla tiistaina iltapäivällä. Rimpelä vastasi viestiin keskiviikkoiltana. HÄSA

Lue myös:https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/tilaajajohtaja-rimpela-istui-kahdella-jakkaralla-959438/