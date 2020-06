Rönnvikissä avautuva tilaviininäyttely on ensimmäinen laatuaan Suomessa

Suomen ensimmäinen tilaviinien valmistuksesta ja historiasta kertova näyttely avataan Rönnvikin viinitilalla Pälkäneen Laitikkalassa keskiviikkona 10. kesäkuuta.

Näyttely kunnioittaa tilaviinien valmistuksen 25-vuotista taivalta. Yleisölle ilmaiseen näyttelyyn on koottu myös tarinoita Rönnvikin historiasta.

Suomalaisten tilaviinien historia alkaa tammikuun alusta 1995, kun Suomesta tuli EU:n jäsen.

Tuolloin marja- ja hedelmätilat saivat ryhtyä tekemään ja myymään tilan antimista tekemäänsä viiniä. Edellytyksenä oli, että tilan väellä oli tarvittava koulutus viinin valmistamiseen.

– Meillä oli onneksi valmiiksi marjoja pakastimessa, joten pääsimme tekemään viiniä heti. Meno oli vauhdikasta. Meidän ensimmäisen kesän viinimme myytiin loppuun kahdessa kuukaudessa, muistelee Rönnvikin viinitilan vanha emäntä Eila Rönni tiedotteessa.

Viinien valmistaminen on kehittynyt Suomessa 25 vuoden aikana melkoisesti.

– On todella arvokasta, että olemme saaneet Rönnvikiin tällaisen näyttelyn. Siellä pääsee kokeilemaan esimerkiksi kuohuviinin tanssittamista, Rönni kertoo.

Näyttelyyn harvinaisuuksiin kuuluu kolme omaperäistä pontikkapannua, jotka on löydetty tai takavarikoitu hämäläisistä metsistä.

Juhlavuoteen liittyy ilon lisäksi ripaus huolta. Eila Rönnin suurin pelko on, että ryhmien lisäksi myös perheet ja yksittäiset matkailijat jäävät tänä kesänä kotiin.

– Monelle matkailuyrittäjälle on elintärkeää, että suomalaiset eivät jää tänä kesänä kotiin, vaan lähtevät tekemään päiväretkiä ja tutustumaan lähiseudulla sijaitseviin kohteisiin. Uskon, että moni yllättyy myönteisesti siitä, mitä kaikkea Suomesta löytyy.

Lähimatkailu maaseudun rauhassa on turvallista muuhun matkailuun verrattuna. Tilojen pihoilla mahtuu kulkemaan etäällä toisista, ja jokaiselle löytyy rauhallinen paikka nauttia tunnelmasta.

Rönnvikissä niin kuin muillakin tiloilla matkailijoiden turvallisuudesta huolehditaan kaikin mahdollisin tavoin.

– Meillä on täällä tilaa ja rauhaa. Pidämme huolta siitä, että täällä on turvallista tulla käymään. Pintoja desinfioidaan säännöllisesti, ja käsidesiä on tarjolla kaikissa mahdollisissa paikoissa, Eila Rönni kertoo.

Avajaisten kunniaksi paikallinen trubaduuri Aimo Kokkola viihdyttää ja kertoo Laitikkalan tarinoita kello 15–18.

Tallikahvila Pikku-Valakka ja viinimyymälä ovat myös avoinna.