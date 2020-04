Timo Heinonen: 40 miljoonan tukipaketti pelastaisi muusikot ja musiikintekijät keikattoman kesän yli

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on jättänyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle kirjallisen kysymyksen luovan alan 40 miljoonan euron tukipaketista.

Heinosen mukaan luova ala on merkittävä työllistäjä Suomessa, yli kolme prosenttia BKT:stä, ja yksi ensimmäisistä aloista, johon koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet osuivat.

– Konserteista saatavista tuloista on tullut alalla yksi merkittävimmistä tulonlähteistä, kun levymyynti on vuosien varrella vähentynyt. Kevään ja pitkälti myös koko kesän myydyt konsertit on jouduttu perumaan viranomaispäätöksen vuoksi ja rahat palauttamaan asiakkaille, toteaa Heinonen lähettämässään tiedotteessa.

Heinonen kirjoittaa, että elävä musiikki vastaa noin puolta musiikkialan kokonaisarvosta. Yksityinen osuus oli vuonna 2018 noin 272 miljoonaa euroa.

Business Finlandin tai Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kautta myönnetyt rahat eivät Heinosen mukaan auta riittävästi luovan alan haasteissa.

– Muun muassa Taikeen kautta jaettavat avustukset on tarkoitettu vain ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Rahaa ei siis saa, jos luovan alan toimija toimii yrittäjänä toiminimellä tai yrityksen kautta, Heinonen huomauttaa.

Katekorvaus aiemmin myytyjen lipputulojen perusteella

Yrittäjien keskeytysvakuutuksen korvausehdoissa ei ole esimerkiksi kokoontumisrajoituksia koskevia vahinkoja.

– Katekorvaus aiemmin myytyjen lipputulojen perusteella olisikin toimivampi mahdollisuus luovan alan ahdingon helpottamiseen. Katekorvauspaketin suuruus olisi noin 40 miljoonaa euroa, jos elokuulle sovitut ja sinne jo siirretyt konsertit pystytään järjestämään suunnitellusti.

Summa koostuu alan alustavista arvioista viranomaispäätöksestä johtuvista tulonmenetyksistä kevään ja kesän osalta.

Katekorvauspaketin avulla luovan alan toimijoiden toimeentulo voitaisiin varmistaa, ja muun muassa ääni- ja valotekniikan, artistien ja yhtyeiden tulevaisuutta turvata.