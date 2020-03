Timo Heinonen vaatii poliiseille pakollisia hengityssuojaimia – "Toimimme terveysviranomaisten ohjeiden mukaan"

Kansanedustaja vaatii myös rekoille "vihreää kaistaa" tarkastuspisteisiin. Poliisin mukaan sellaiset on jo tehty, jos mahdollista.

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Timo Heinonen vaatii Uudenmaan rajojen miehitetyille valvontapisteille vihreitä kaistoja raskaalle liikenteelle. Myös kriittisiin tehtäviin kuten sairaaloihin ja pelastuslaitoksille meneville tulisi tarjota pitkää jonotusta joutuisampi valvontapisteiden ohitus, Heinonen toteaa.

– Kuljetusalan käyttämillä pääväylillä pitää olla oma kaista, mistä läpi pääsee sujuvasti vain vauhtia hidastaen. Autoihin voisi lisätä ”TIR-tyyppiset” merkit oikeudesta ylittää Uudenmaan raja kuljetusten varmistamiseksi, Heinonen esittää.

Heinonen vaatii Liikenne- ja viestintäministeriöltä toimia asian ratkaisemiseksi jo alkuviikosta.

Uudenmaan rajoilla on maanantaiaamuna ollut jopa kilometrien mittaisia jonoja.

Poliisi: omat kaistat on tehty, jos mahdollista

Helsingin poliisilla on yleisjohto maakuntarajan ylittävän liikenteen valvonnasta.

Komisario Jarmo Heinonen kertoo Hämeen Sanomille, että nopeamman kulun kaistoja on jo olemassa kaikilla miehitetyillä tarkastuspisteillä, jossa sellaisen rakentaminen on mahdollista. Matkan hidastumista valvontapisteen kohdalla ei voi kuitenkaan välttää, Heinonen toteaa.

– Kaikilla valvontapisteillä pyritään ammattiliikenteen sujuvuuteen, mutta jokaisen ajoneuvon kulkemisen syy on tarkastettava. Valvontapisteiden ohittaminen pysähtymättä ei ole mahdollista myöskään valvontapisteillä työskentelevien poliisien ja varusmiesten turvallisuuden takaamiseksi.

Heinosen mukaan esimerkiksi maanantaiaamuna moottoritien valvontapisteellä Hyvinkäällä raskas liikenne pääsi läpi jonkin verran muuta liikennettä nopeammin.

Hengityssuojainten käyttö ei ole pakollista

Kansanedustaja Timo Heinonen lisäisi poliisien ja varusmiesten varustukseen pisteillä pakolliset hengityssuojaimet ja vähentäisi muutenkin muun muassa asiapapereiden liikuttelua kädestä käteen.

– Muualla Euroopassa valvontapisteillä on varustauduttu niin, että Covid19-virus ei pääsisi leviämään kumpaankaan suuntaan. Myös paperiset luvat pitäisi näyttää vain auton sivulasin läpi, vaatii Heinonen ja toivoo poliisin ja puolustusvoimien jo tänään maanantaina korjaavan valvontapisteiden ohjeistuksia.

Komisario Jarmo Heinonen kertoi maanantaiaamupäivällä, että valvontapisteille työskenteleville on jaettu suojavarusteet, mutta niiden käyttö on vapaaehtoista.

Jarmo Heinosen mukaan ainakaan toistaiseksi hengityssuojaimen käytön pakolliseksi määräämisestä valvontapisteillä työskenteleville ei ole tietoa.

– Toimimme terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Esimerkiksi suojaetäisyyden ylläpitämistä on tähdennetty, jotta viranomaiset eivät sairastu tai toisaalta itse levitä tautia (koronavirusta). Saamamme ohjeistuksen perusteella on hyvin epätodennäköistä, että tartunta leviää ulkoilmassa, kunhan suojaetäisyys on kunnossa.