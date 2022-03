Timo Reina Annika Saarikon valtiosihteeriksi

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kutsunut valtiosihteerikseen Timo Reinan. Reina toimii tällä hetkellä Kuntaliiton varatoimitusjohtajana. Hän jää toimivapaalle Kuntaliitosta. Kuntaliittoon Reina siirtyi kesällä 2016 Kanta-Hämeen maakuntajohtajan virasta. Maakuntajohtajana Reina toimi vain muutaman vuoden. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on puolestaan kutsunut valtiosihteerikseen Ann-Mari Kemellin. Kemell toimii myös torstaina nimitettävän uuden maa- ja metsätalousministerin valtiosihteerinä. Kemell on...

