Toivontien talojen kohtalo on yhä auki, mutta Mäkelään kaavoitetaan kohta tontti

Toivontie 1-3 talojen tulevaisuus on yhä epäselvä Myllymäessä. Kaupungin vuokratalot ovat huonossa kunnossa ja niiden asukkaille on etsitty korvaavia asuntoja jo pitkään. – Emme ole löytäneet tilapäistä tai vaihtoehtoista pysyvää...

Toivontie 1-3 talojen tulevaisuus on yhä epäselvä Myllymäessä. Kaupungin vuokratalot ovat huonossa kunnossa ja niiden asukkaille on etsitty korvaavia asuntoja jo pitkään. – Emme ole löytäneet tilapäistä tai vaihtoehtoista pysyvää ratkaisua asumiselle yrityksistämme huolimatta. Seuraava kokous on 13. joulukuuta, projektipäällikkö Anne Murtonen korostaa. Talojen 26 huoneistossa on tällä hetkellä vielä 12 asukasta. Heille on Murtosen…