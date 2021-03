Tokmanni uudistaa myymälöitään useilla paikkakunnilla – Hämeenlinnan Tiiriössä hyllyt jo uudessa järjestyksessä

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla useammassa Tokmanni-ketjun myymälässä on tehty merkittäviä uudistuksia. Yksi jo uudistetuista myymälöistä on Hämeenlinnan Tiiriön myymälä.Tiiriön Tokmanni on uudistettu halpakauppaketjun uusimman myymälänkonseptin mukaisesti.Esimerkiksi hyllyjärjestystä on uudistettu, opasteita uusittu ja sesonkituotteilla sekä sisätiloissa myytäville kasveille ja puutarhatuotteille on järjestetty entistä enemmän myyntitilaa.Uutta ovat myös asiakkaiden käyttöön tarkoitettu pienelektroniikkaromun kierrätyspiste ja Veikkauksen pelipiste.Tavoitteina viihtyisyys ja…