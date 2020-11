Tölkkitehtaalla varmistui viikonloppuna neljä uutta tartuntaa, mutta karanteeneja on päästy jo purkamaan

Canpackin työntekijöiden uusi testauskierros käynnistyi tänään maanantaina. Karanteenissa on nyt 23 henkilöä, joista osalla on tartunta ja osa on altistuneita.