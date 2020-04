Kasvaako tomaatti silmissä? Kauppapuutarhaliiton Tomaattilivessä voi seurata tomaatin kasvua

Kauppapuutarhaliitto on avannut tomaattiliven, jossa pääsee reaaliajassa seuraamaan tomaatin kasvua ja kehittymistä kasvihuoneessa.

Kamera on sijoitettu eteläsuomalaisen kauppapuutarhan kasvihuoneeseen.

– Kotimaisten vihannesten viljely kiinnostaa suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan. Haluamme tomaattiliven välityksellä näyttää, kuinka kotimainen tomaatit kasvavat. Harvaa tietää, että aika kukinnasta poimintaan kestää lähes kaksi kuukautta, kertoo toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen Kauppapuutarhaliitosta.

Tomaattiliveä pääsee seuraamaan Kauppapuutarhaliiton verkkosivuilta.

Livessä nähdään pyöreän klassikkotomaatin kasvua. Se on Suomen yleisimmin kaupallisesti viljelty tomaatti. Sen lisäksi markkinoilla on erikoistomaatteja, kuten kirsikkatomaatteja, erilaisia terttutomaatteja, keltaisia ja oransseja tomaatteja, luumutomaatteja, pihvitomaatteja sekä miniluumutomaatteja. Kotimaisten erikoistomaattien kysyntä on noussut viime vuosina.

Tomaattia tuotetaan Suomessa vuosittain noin 40 miljoonaa kiloa. Satoa saadaan ympäri vuoden, ja satohuippu ajoittuu kesälle, jolloin kotimaisen tomaatin kulutus jopa kaksinkertaistuu talveen verrattuna.

Tomaatin kokonaistuotantoala Suomessa on noin sata hehtaaria. Tästä alasta noin 30 hehtaarilla viljellään ympäri vuoden.

– Näin laajaa omaa ympärivuotista tomaattituotantoa ei ole muualla Euroopassa, mikä on tärkeää esimerkiksi ruokaturvamme näkökulmasta, Jalkanen muistuttaa.