Toni Rasinkangas kertoo painitaustan auttavan toimittajan työssä – kisavietti vei hänet Finnish Photo Awards -kilpailun finaaliin

Mustavalkoisessa kuvassa on kaksi sekarotuista koiraa, jotka näyttävät toisilleen hampaitaan. Kuva syntyi muutama vuosi sitten, kun hämeenlinnalainen Toni Rasinkangas seurasi ystäviensä kotona Lillin ja Kodin rajua leikkiä.

– Meneillään oli hirmuinen kahden koiran myllytys, ja minä pyörin niiden keskellä kameran kanssa. Liikun kuvatessani aina tilanteen mukaan ja etsin sopivan paikan. Tässä olin koirien tasolla tai jopa vähän niitä alempana, Rasinkangas muistelee kuvanottohetkeä.

Alun perin kuva julkaistiin vuonna 2018 Lännen Median lehtien Hetki elämästä -kuvapalstalla. Nyt se on ehdolla ammattivalokuvaajien Finnish Photo Awards -kilpailun reportaasisarjassa.

Rasinkangas mietti kuvan nähdessään ensimmäiseksi Raamatusta tuttua Davidin ja Goljatin kamppailua.

– Toinen on kuin repimässä päätä toiselta, mutta pieni ei silti pelkää, vaan on samalla lailla mukana tilanteessa. Kuvan nimi Underdog? tuli juuri tästä altavastaaja-asetelmasta.

Teema on kiinnostanut kuvaajaa jo pidempään, sillä tosiasiassa meistä jokainen on altavastaajana jollekin toiselle.

– Lähdin itse altavastaajana tähän kilpailuun, jossa on tosi kovia kuvaajia. Omassa sarjassani on mukana esimerkiksi Antti Yrjönen, joka otti Vuoden uutiskuvan. Johanna Erjonsalo on puolestaan voittanut monta kertaa Vuoden kaupunkilehti -kilpailun, ja Hannu Rainamo on palkittu Euroopan tasolla.

Hämeen Sanomissa kuvaavana toimittajana työskentelevä Rasinkangas ottaa suurimman osan juttujensa kuvista itse.

– Se helpottaa jutun rakentamista ja suunnittelua. Usein mietin jo etukäteen keikalle lähtiessäni, millaisen kuvan otan juttuun, vaikka usein tämä suunnitelma ei lopulta toteudukaan.

Vuonna 2010 Rasinkangas haki Hämeenlinnan Kaupunkiuutisiin toimitusharjoittelijaksi. Lehden silloinen päätoimittaja Rauno Lahti lähetti hänet heti juttukeikalle Hämeenlinnan teatteriin.

– Vaikka porukka oli tuttu, minua pelotti ihan sikana.

Pian Rasinkangas siirtyi toimittajaksi Hämeen Sanomiin. Hän mieltää itsensä kirjoittavaksi kuvaajaksi.

– Hahmotan asiat parhaiten kuvien kautta. Usein rakennan jutun kuvan ympärille. Silloin kun kuva herättää ajatuksia, se on onnistunut.

Rasinkangas ei innostu kauniista kuvista.

– Tähän kisakuvaankin tykästyin juuri siksi, että se on niin hurjan näköinen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Koiria Rasinkankaan kamera ei olisi voinut vähemmän kiinnostaa. Ihmisillä on yleensä toisin.

– Heillä menee hetki rentoutuessa, kun kamera otetaan esiin. Ehkä tyypillisin lause on, että ”älä musta ota kuvaa, ettei kamera hajoa”, Rasinkangas naurahtaa.

Moni ajattelee, että kuva on napinpainalluksen jälkeen valmis, eikä sille sen jälkeen enää tarvitse tehdä mitään.

– Ehkä sen takia ihmiset eivät pidä valokuvaamista oikeana työnä. Kaikkihan kuvia ottavat.

Vuonna 2015 Rasinkangas sai Vuoden kaupunkilehtikilpailun 3. palkinnon ja viime vuonna hän oli ehdolla Vuoden luontokuva -kilpailun finaalissa.

Finnish Photo Awards -kilpailun yleisöäänestys päättyy tiistaina 22. syyskuuta. Ulkomainen tuomaristo valitsee sarjojen voittajat lokakuussa.

Rasinkangas kertoo kisavietin nousseen finaalipaikan myötä.

– Olen aika kilpailuhenkinen, sillä painin nuoruudessani kilpaa 15 vuoden ajan. Mitä järkeä on osallistua, jos ei halua pärjätä?

Onko painitaustasta ollut hyötyä toimittajan ja kuvaajan työssä?

– Ehkä henkisesti. Jos jossain niin tässä työssä tulee välillä henkisesti turpaan ja kovaa. Olisin varmasti paljon arempi ilman painitaustaani.

Vaikka julkisessa ammatissa altistuu arvostelulle, Rasinkangas pitää työstään.