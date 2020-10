"Tontti" tässä, terve! Lempinimille on usein käytännöllinen tarve, mutta tämä nimi syntyi väärinkäsityksestä

Ihmiset ovat aikojen alusta saakka antaneet toisilleen erilaisia lempinimiä. Niiden keksimiselle on usein ollut käytännöllinen tarve. Hämeenlinnalaisia Ari Napparia ja Kirsi Närepalo-Lahtista hetkessä syntynyt lempinimi on seurannut jo 50 vuoden ajan.

Tuskinpa osasi viisivuotias Ari Nappari arvata puoli vuosisataa sitten, että perheen Iittalan-talon tupaantuliaiset tulisivat seuraamaan häntä koko elämän.

Pieni poika pääsi isänsä mukaan aina, kun isä tuli töistä ja sanoi, että ”nyt lähdetään tontille”. Kun hartiapankilla syntynyt talo oli lopulta valmistunut, nuo isän sanat olivat painuneet pysyvästi Arin mieleen.

– Kun otimme tupaantuliaisvieraita vastaan, olin ilmoittanut, etten ole Nappari enää, vaan Tontti nykyään. Ymmärsin pienen pojan ajatuksissa, että Tontti on paikka, johon on muutettu, hän kertoo.

– Kaikki kylän isännät rupesivat sanomaan minua Tontiksi. Jos töissä joku kysyy Napparin Aria, moni ei tunne, mutta Tontti-nimen tuntevat varmaan kaikki, kuorma-autoa Hämeenlinnan seudulla ajava mies kertoo.

Lempinimi seuraa kirjaimellisesti mukana: hänen kuorma-autonsa ikkunassa lukee Tontti.

Kaimojen määrä on vähentynyt

Nimistöntutkija, Helsingin yliopiston suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainiala tunnistaa Ari ”Tontti” Napparin lempinimen syntytarinan.

– On olemassa oleva tapa, että on voinut olla jokin tietty konkreettinen tapahtuma, joka on antanut nimen. Lempinimi voi syntyä pienen porukan kesken ja yleistyä siitä.

Ainiala kertoo, että ihmisille on jo aikojen alussa ollut ominaista antaa erilaisia lempinimiä. Niiden keksimiselle on usein ollut käytännöllinen tarve.

Vuosisata sitten ylipäätään käytössä olevian etunimien määrä oli nykyistä pienempi.

– Samassa kyläyhteisössä saattoi olla vaikkapa useita Matti-, Mari-, Leena- tai Heikki-nimisiä, joten heidät piti erottaa toisistaan. Nimeen saatettiin liittää ammattia tai asuinpaikkaa koskeva määritelmä, esimerkiksi Suutari-Heikki, Ainiala kertoo.

Samasta syystä varsinkin takavuosikymmenten lapset saattavat muistaa tavan erottaa henkilöt, kun samalla koululuokalla oli useita kaimoja.

– Lapsia on voitu erotella vaikka koon puolesta. Joku on Iso-Riitta ja toinen taas Pikku-. Se voi jättää jäljen ihmisen identiteettiin.

Pyrkimys yksilöllisyyteen

Tarve tällaiselle erottelulle on koko ajan vähentymään päin. Muutaman viime vuosikymmenen vahva trendi on ollut, että nimenannossa pyritään entistä enemmän yksilöllisyyteen ja harvinaisuuteen.

– Lapselle halutaan melko harvinainen tai jopa täysin ainutlaatuinen nimi. Sellainen, jota ei löytyisi lähiympäristöstä tai ei edes koko Suomesta, Ainiala selvittää.

Kun 1960–70-lukujen yleisimmät nimet, kuten Sari ja Mika, saattoivat olla seitsemällä prosentilla ikäluokasta, viime aikojen suosikkinimet, kuten Aino ja Leo, on enää alle pari prosenttia vuosittain kastettavista.

Ainiala kertoo, että nykyisin vanhemmat haluavat usein löytää lapselleen nimen, jota ei väänneltäisi ja käänneltäisi eikä sen vuoksi kiusattaisi.

– Koskaan ei voi ennustaa, miten myöhemmin johonkin nimeen puututaan tai suhtaudutaan. Lempinimiä ja erilaisia lisänimiä varmasti annetaan yhtä lailla nykyäänkin, vaikka käytössä olevien etunimien määrä on suurempi.

Joskus lempinimestä tulee virallinen

Nykyisin käytännöllisyyteen liittyy, että usein ihmisestä on tavallista käyttää lyhyempää nimeä kuin ristimänimi on.

– Jos nimi on pitkä, käytetään usein taloudellisia ilmaisuja, jotka ovat suussa sujuvampia. Katariinasta tulee helposti Kata ja Juha-Pekasta J-P.

Ainiala sanoo, että lempinimiä käyttävillä ihmisillä on usein muitakin tarkoitusperiä kuin vain yksilöidä henkilö.

– Se voi olla hellittelevää, lempeyttä osoittavaa tai pilkallista. Nimen käytöllä halutaan kertoa tavalla tai toisella, miten henkilöön suhtaudutaan ja mikä on henkilön asema tietyllä hetkellä tietyssä yhteisössä.

Jotkut päätyvät rekisteröimään lempinimensä viralliseksi, jos se tuntuu läheisemmältä kuin alkuperäinen etunimi. Ainialan tuntuma on, että tämä on jonkin verran yleistynyt.

– Esimerkiksi ystäväni Susanna vaihtoi nimensä Susseksi.

Näksy kavierien kesken

Ainialan mukaan kaikkein tavallisin tapa erilaisten lisänimien syntymiselle on, että etu- tai sukunimeä lyhennetään ja muokataan.

Aikoinaan koulussa tällä tavoin lempinimensä sai myös Kirsi Närepalo-Lahtinen, jota on kutsuttu sukunimen väännöksenä ”Näksyksi” yli 50 vuoden ajan.

– Oppikoulun ensimmäisellä tai toisella luokalla minulla oli luokkakaveri, jonka harrastuksiin kuului rakennella kaikille lempinimiä. Edelleen kaikki tamperelaistaustaiset ystäväni sekä veljeni käyttävät sitä, kertoo Närepalo-Lahtinen, joka on asunut pian 40 vuotta Hämeenlinnan seudulla.

– Ketään muuta Näksyä en ole vielä tavannut.

Nimi tuli niin tutuksi, että sen oppi kouluaikoina jopa ystävän noutajakoira.

– Kävin usein heidän luonaan. Kerran kaverini sanoi koiralle, että miksi olet noin äksy. Hän meni ovelle häntä heiluen, kun luuli minun olevan tulossa, Närepalo-Lahtinen naurahtaa. HÄSA