Tonttu kurkkii ikkunasta, tupa on siistinä ja kuusen kynttilät hehkuvat – Joulumerkit kunnioittavat perinteistä tunnelmaa

Joulupostimerkit tulevat myyntiin keskiviikkona 4. marraskuuta.

Tämän vuoden joulupostimerkit syntyivät suunnittelukilpailun kautta, jonka Posti järjesti yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Kilpailulla haettiin perinteistä joulutunnelmaa.

Ikimerkissä tonttu kurkistaa ikkunasta lämpöä hehkuvaan tupaan ja jättää jälkeensä vain jalanjäljet lumihankeen. Kylätonttu-merkin on kuvittanut sisustus- ja tekstiilimuotoilua opiskeleva Ida Sarisalmi.

Joulun kotimaan ikimerkissä tupa on siivottu, joulukuusi koristeltu ja kynttilät hehkuvat lämpöä. Koirakin aavistaa, että suuri juhla on tulossa. Graafista suunnittelua opiskeleva Jutta Luukkonen on käyttänyt kuvittamassaan Joulutupa-postimerkissä vesiväritekniikkaa.

Joulun ulkomaan ikimerkissä nähdään kylä, joka rakentuu nostalgisista 1920-luvun harjakattoisista omakotitaloista. Tervetuloa kylään! -merkin on suunnitellut Matti Pikkujämsä.

Kaikkiin talvisiin tervehdyksiin soveltuu Suvi Roikon valokuvaama nostalginen Kelkkaretki, jossa tyttö pitää sylissään kukkoa.

Kotimaan joulutervehdykset ehtivät perille joulun ikimerkillä, jos ne postitetaan viimeistään maanantaina 14.12.

Joulun postituksiin liittyvät aikataulut koti- ja ulkomaille löytyvät Posti marraskuun alussa avaamasta joulusivustolta posti.fi/joulu.

Posti muistuttaa, että ulkomaan postituksissa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä koronaviruspandemia vaikuttaa joihinkin kuljetusyhteyksiin.